Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

Foto: © photonews
John Textor, recent ontslagen als directeur van Olympique Lyon en verwikkeld in een conflict bij Botafogo, zou ook in België in zwaar weer verkeren. Volgens de Braziliaanse journalist Bruno Andrade staat RWDM Brussel voor een bijzonder onzekere toekomst.

In het ESPN-programma Fala a Fonte schetste Andrade een alarmerend beeld van de situatie bij de Brusselse club. Hij baseert zich daarbij op een bron die nauwe banden heeft met Botafogo én met Textor.

“Ik ga de bron natuurlijk niet onthullen, maar vergeet niet: zijn club in België zit in een onhoudbare situatie. De club gaat failliet. Schulden, veel salarissen zijn achterstallig. John Textor komt er zelfs niet meer opdagen”, aldus Andrade.

De journalist ging nog een stap verder en vergeleek de toestand van RWDM met de problemen bij Botafogo. “Als de situatie bij Botafogo al slecht is en steeds erger wordt, dan is het in België nog veel erger”, klonk het.

RWDM Brussels lijkt in heel nauwe schoentjes te zitten

Volgens Andrade stapelen de problemen zich op. “Het is de ene schuld na de andere, onbetaalde salarissen… Hij zal de club binnenkort wel moeten verkopen. Dat is informatie die ik vorige week al had, van deze bron”, benadrukte hij.


Sportief loopt het evenmin van een leien dakje voor RWDM. De Brusselaars staan pas elfde in de Challenger Pro League, op dertien punten van de play-offzone, met nog elf wedstrijden te gaan. De toekomst oogt plots bijzonder onzeker.

RWDM Brussels

