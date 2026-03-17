Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

Geen Belgische teams meer in de Champions League? Dat is niet helemaal waar ... Het U19-team van Club Brugge reist dinsdag af naar Madrid voor de kwartfinales van de UEFA Youth League. De selectie van blauw-zwart is nu alvast bekend.

Hoewel Club NXT in de Belgische Eerste Klasse B/Challenger Pro League verre van op zijn best is en momenteel op de 16e plaats van de 17 staat, maken de mannen van Jonas De Roeck nog steeds kans in de Youth League.

Aanstaande dinsdag nemen ze het in de kwartfinale op tegen Atlético de Madrid. De aftrap is om 14 uur in het Centro Deportivo Alcalá de Henares, de thuisbasis van de Madrileense club met toch wel een bijzondere inzet richting vervolg van de competitie.

Halve finale voor Club Brugge in Nyon tegen Internazionale of Benfica?

In de halve finales zouden ze - als ze doorgaan naar de laatste vier - kunnen uitkomen tegen Internazionale of Benfica. Die wedstrijd zal op 17 april worden gespeeld in Nyon, net als de finale drie dagen later. Dan is Real Madrid, Sporting CP, PSG of Villarreal de tegenstander.

De selectie voor dinsdagnamiddag is alvast bekend. In doel vinden we Stefan Ostoici en Argus Vanden Driessche. Laatstgenoemde is vrijwel zeker de meest waarschijnlijke starter, aangezien hij elke minuut van de wedstrijden van Club Brugge U19 in deze jeugdcompetitie heeft gespeeld.

Wie doet er allemaal mee in Madrid voor Club Brugge?

In de verdediging zijn Daan Braspenning (centrale verdediger), Sacha Marloye (rechtsback), Mohamed Elbay (verdediger), Andre Garcia (linksback), Alexander Vandeperre (linksback), Wout Verlinden (centrale verdediger) en Axl Wins (centrale verdediger) geselecteerd.





Op het middenveld zijn Laurens Goemaere (centrale middenvelder), Lucas Delorge (verdedigende middenvelder), Ilyas Bouazzaoui (aanvallende middenvelder), Tian Nai Koren (aanvallende middenvelder), Utku Kurtal (verdedigende middenvelder), Naim Amengai (centrale middenvelder) en Jessi Da Silva (aanvallende middenvelder) opgenomen in de selectie. De aanvallers in de selectie zijn Tobias Lund Jensen (rechtsbuiten), Jesse Bisiwu (linksbuiten), Jakke Van Britsom (spits) en de onvermijdelijke Yanis Musuayi (spits).