Opinie 🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1"

Kevin Vanbuggenhout, clubwatcher KV Mechelen
Fred Vanderbiest teert niet graag op revanchegevoelens als drijfveer, want dan ga je volgens hem spoken zien. Toch is de kwalificatie van KV Mechelen voor Play-off 1 een revanche voor de coach. Ondanks alle scepsis voor en tijdens het seizoen heeft KV die plek in de top zes ook gewoon verdiend.

De verbale clashes van Vanderbiest met Preud'homme en Van den Brom, hoewel lang geleden (2013 en 2014), blijven memorabel. Na zijn aanstelling als T1 bij KVM voor aanvang van dit seizoen wist Vanderbiest goed genoeg dat de schijnwerpers op hem gericht waren. Geen uit de hand lopende tirades of kapotte frigoboxen, beloofde hij. Met een geloofwaardig relaas maakte hij al snel komaf met het bad boy-imago.

Daarnaast is het beeld van zijn sportieve capaciteiten ook volledig herschreven. Hij had natuurlijk al de titel gepakt in tweede klasse en de halve finale van de beker gehaald: dan heb je al wel iets bewezen. Maar drie slecht aflopende avonturen op korte tijd (Antwerp, Limassol en Lierse) zijn er te veel. Dan word je al snel afgeschreven. 

Vanderbiest doet wat voorgangers net niet konden

Vanderbiest neemt niet alleen revanche op wie hem na 2017 niet T1-waardig vond, maar haalt ook zijn gram tegenover veel recentere kritische en sceptische geluiden. Laat ons wel wezen: de kwalificatie voor Play-off 1 is ongelooflijk belangrijk voor Vanderbiest. Anders zou hij gepercipieerd zijn als de coach die toch maar matig voetbal serveerde. Nu is hij de man die met een enorme krachttoer iets ongezien heeft neergezet.

De kwalificatie voor Play-off 1 is voor hem en zijn spelersgroep een welverdiende beloning. KV Mechelen zal na de competitie 28 speeldagen in de top zes hebben gestaan. Qua doelsaldo doet Malinwa voorlopig even goed als Anderlecht en beter dan Genk en Gent. Thuis werd 7 op 9 behaald tegen Union, Club en Anderlecht. Daarnaast werd nog gelijkgespeeld tegen Gent en in Genk ging Mechelen winnen.

Overlevingskunst brengt Malinwa in Play-off 1

Dat zijn cijfers die de Kakkers met goede moed aan Play-off 1 laten beginnen. De topclubs zijn nog niet klaar met de overlevers van Vanderbiest. Neen, het spel was niet altijd om over naar huis te schrijven, maar er worden zeker stappen gezet (de laatste vijf thuismatchen werden bijvoorbeeld aangevat met veel meer snedigheid en drang naar voren dan voordien). Eindelijk lukte het om over die lat van de top 6 te springen.

De ontlading was begrijpelijk. Het is gelukt met een kern die op papier niet de beste is die KV de laatste jaren heeft gehad. Toch is het een kern waar muziek in zit. Denk maar aan puntenpakker Miras, aanjager Hammar en de technisch beheerste creatieveling Van Brederode. En daarnaast zijn er nog tal van jonge talenten met potentieel waar nog verder aan geschaafd moet worden. Een pluim dus voor technisch directeur Tom Caluwé.

Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

