En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1471

KV Mechelen schreef zondagavond geschiedenis door zich voor het eerst te plaatsen voor de Champions' Play-offs. Held van de avond werd Myron van Brederode, die in de 91ste minuut het winnende doelpunt maakte en Malinwa naar de zevende hemel trapte.

Voorzitter Philippe van Esch beleefde het moment vanop afstand. Vanuit Spanje volgde hij de wedstrijd via zijn smartphone. “Ik had al lang een vakantie gepland, dus ik kon er helaas niet bij zijn. Via Flashscore en in de app heb ik alles gevolgd. Na afloop heb ik meteen gebeld naar iedereen, maar ik kreeg niemand aan de lijn", lacht hij in GvA.

De prestatie is opmerkelijk, want aan het begin van het seizoen kende Mechelen nog een moeizame start. Met de komst van Tom Caluwé als technisch directeur en Fred Vanderbiest als hoofdcoach werd een nieuwe koers ingezet, met een verjongde spelerskern als basis.

Myron van Brederode zal moeilijk te houden zijn

Van Esch is vol lof over zijn trainer. “Hij heeft zelf zijn hand opgestoken. We hebben niet lang moeten nadenken om hem die kans te geven. Fred is een echte mensenmens en hij wint gewoon matchen. Hij trekt zich niets aan van wat de pers schrijft of wat er langs de zijlijn geroepen wordt.”

Eén van de sleutelfiguren in het succesverhaal is Van Brederode. “Dit seizoen is hij heel belangrijk geweest. Hij is een investeringsdossier en zal op termijn moeilijk te houden zijn. Maar dat is onze werking: we geven spelers kansen en laten hen daarna doorgroeien.”


Na deze historische kwalificatie kijkt de voorzitter al vooruit. “De doelstelling is om Europees voetbal te halen. Dat zou geweldig zijn. We zijn nog niet de grootste club van België, maar wat niet is, kan nog komen.”

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen

Meer nieuws

🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1" Opinie

🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1"

11:50
Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

12:40
Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

12:20
Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

12:00
1
Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

11:20
Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Analyse

Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League

11:40
4
Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

11:00
2
Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

10:00
Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

07:20
1
Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

09:00
2
Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

09:30
1
Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

08:40
6
🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

08:21
Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

07:50
2
Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

07:40
Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

08:00
9
Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

07:00
2
'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

23:30
1
Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

06:30
2
Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

06:00
2
Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

22:45
Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

23:00
8
Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

22:00
1
Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

22:30
Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

21:00
1
'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

20:50
4
Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

21:40
Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

18:40
6
Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

20:40
12
Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

21:20
Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

18:20
Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
13
OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

20:20
Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

19:00
12
Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

19:40
1
Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

19:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

lucas lucas over Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!" FCBalto FCBalto over Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!" FCBalto FCBalto over Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Fil Brazil Fil Brazil over Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1" bompi55 bompi55 over Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase Stefaan_82 Stefaan_82 over Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge Juha Reini Juha Reini over Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel! Vital Verheyen Vital Verheyen over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved