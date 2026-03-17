En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

KV Mechelen schreef zondagavond geschiedenis door zich voor het eerst te plaatsen voor de Champions' Play-offs. Held van de avond werd Myron van Brederode, die in de 91ste minuut het winnende doelpunt maakte en Malinwa naar de zevende hemel trapte.

Voorzitter Philippe van Esch beleefde het moment vanop afstand. Vanuit Spanje volgde hij de wedstrijd via zijn smartphone. “Ik had al lang een vakantie gepland, dus ik kon er helaas niet bij zijn. Via Flashscore en in de app heb ik alles gevolgd. Na afloop heb ik meteen gebeld naar iedereen, maar ik kreeg niemand aan de lijn", lacht hij in GvA.

De prestatie is opmerkelijk, want aan het begin van het seizoen kende Mechelen nog een moeizame start. Met de komst van Tom Caluwé als technisch directeur en Fred Vanderbiest als hoofdcoach werd een nieuwe koers ingezet, met een verjongde spelerskern als basis.

Myron van Brederode zal moeilijk te houden zijn

Van Esch is vol lof over zijn trainer. “Hij heeft zelf zijn hand opgestoken. We hebben niet lang moeten nadenken om hem die kans te geven. Fred is een echte mensenmens en hij wint gewoon matchen. Hij trekt zich niets aan van wat de pers schrijft of wat er langs de zijlijn geroepen wordt.”

Eén van de sleutelfiguren in het succesverhaal is Van Brederode. “Dit seizoen is hij heel belangrijk geweest. Hij is een investeringsdossier en zal op termijn moeilijk te houden zijn. Maar dat is onze werking: we geven spelers kansen en laten hen daarna doorgroeien.”



Na deze historische kwalificatie kijkt de voorzitter al vooruit. “De doelstelling is om Europees voetbal te halen. Dat zou geweldig zijn. We zijn nog niet de grootste club van België, maar wat niet is, kan nog komen.”