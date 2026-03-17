🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

Foto: © photonews
Noah Fernandez is geblesseerd uitgevallen tijdens de wedstrijd van Jong PSV tegen FC Den Bosch. De 18-jarige Belgische middenvelder moest vroegtijdig naar de kant na een duel en liep daarbij een knieblessure op. De beelden doen het ergste vermoeden.

Fernandez, die recent nog een nieuw contract tekende tot medio 2030, bleef na een contact met een tegenstander geblesseerd liggen. Een exacte diagnose wordt in de komende dagen verwacht, maar bij zijn entourage leeft volgens De Telegraaf de bezorgdheid over de ernst van het letsel.

De jonge Belg beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de hoofdmacht van PSV Eindhoven. Hij kwam al negen keer in actie voor het eerste elftal en groeide uit tot een vaste waarde in de rotatie. Zijn ontwikkeling leek daarmee in een stroomversnelling te zitten.

De blessure komt trainer Peter Bosz bijzonder ongelegen. De PSV-coach kampt al met meerdere afwezigen binnen zijn selectie en ziet zo opnieuw een optie wegvallen in een cruciale fase van het seizoen.

Bosz hoopt wel dat enkele spelers stilaan kunnen terugkeren, maar over verschillende geblesseerden blijft er onzekerheid bestaan. PSV heeft echter een comfortabele voorsprong van maar liefst 16 punten op Feyenoord.

Intussen verloor Jong PSV met 1-0 op het veld van FC Den Bosch. Door die nederlaag zakt de ploeg naar de vijfde plaats in het klassement. Het doelpunt van Ilias Boumassaoudi, na een fout van de doelman, besliste de wedstrijd.

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef

Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 27
Zwolle Zwolle 1-1 FC Groningen FC Groningen
FC Volendam FC Volendam 1-2 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 2-3 NEC NEC
Heerenveen Heerenveen 3-0 Telstar Telstar
Ajax Ajax 4-0 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
FC Twente FC Twente 0-2 Utrecht Utrecht
Feyenoord Feyenoord 2-1 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-0 Heracles Heracles
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 6-0 NAC NAC

