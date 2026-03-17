🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

Noah Fernandez is geblesseerd uitgevallen tijdens de wedstrijd van Jong PSV tegen FC Den Bosch. De 18-jarige Belgische middenvelder moest vroegtijdig naar de kant na een duel en liep daarbij een knieblessure op. De beelden doen het ergste vermoeden.

Fernandez, die recent nog een nieuw contract tekende tot medio 2030, bleef na een contact met een tegenstander geblesseerd liggen. Een exacte diagnose wordt in de komende dagen verwacht, maar bij zijn entourage leeft volgens De Telegraaf de bezorgdheid over de ernst van het letsel.

Slecht nieuws voor Noah Fernandez, die ogenschijnlijk een fikse blessure oploopt bij Jong PSV. Hij moet met ondersteuning van het veld en dat ziet er niet goed uit. pic.twitter.com/flx2KARK9R — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 16, 2026

De jonge Belg beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de hoofdmacht van PSV Eindhoven. Hij kwam al negen keer in actie voor het eerste elftal en groeide uit tot een vaste waarde in de rotatie. Zijn ontwikkeling leek daarmee in een stroomversnelling te zitten.

Fernandez zou nog kansen krijgen bij de A-ploeg van PSV

De blessure komt trainer Peter Bosz bijzonder ongelegen. De PSV-coach kampt al met meerdere afwezigen binnen zijn selectie en ziet zo opnieuw een optie wegvallen in een cruciale fase van het seizoen.

Bosz hoopt wel dat enkele spelers stilaan kunnen terugkeren, maar over verschillende geblesseerden blijft er onzekerheid bestaan. PSV heeft echter een comfortabele voorsprong van maar liefst 16 punten op Feyenoord.





Intussen verloor Jong PSV met 1-0 op het veld van FC Den Bosch. Door die nederlaag zakt de ploeg naar de vijfde plaats in het klassement. Het doelpunt van Ilias Boumassaoudi, na een fout van de doelman, besliste de wedstrijd.