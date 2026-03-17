Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

De voorzitter van de Iraanse voetbalbond, Mehdi Taj, onderhandelt met de FIFA om de wedstrijden van het land tijdens het WK in Mexico te laten spelen.

"Hij heeft 160 martelaren gemaakt door onze meisjes in Minab te doden en nu houdt hij onze speelsters in Australië gegijzeld. Hoe kan je in die omstandigheden optimistisch zijn over het WK in de Verenigde Staten?", verklaarde de voorzitter van de Iraanse voetbalbond onlangs.

Iran wil in Mexico spelen

Hij probeert een oplossing te vinden zodat zijn land kan deelnemen aan het WK 2026, dat komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada plaatsvindt. "Toen Trump expliciet verklaarde dat hij de veiligheid van het Iraanse nationale elftal niet kon garanderen, zullen we zeker niet naar Amerika reizen", verklaarde Mehdi Taj volgens uitspraken die gedeeld werden op het X-account van de Iraanse ambassade in Mexico.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

"We zijn momenteel in onderhandeling met de FIFA om de wedstrijden van Iran op het WK in Mexico te laten spelen", verduidelijkte hij daarna.

De uitvalsbasis van Iran tijdens het toernooi zou in Tucson, Arizona liggen. Ter herinnering: België zit in de groep van Iran.





De wedstrijd tussen de Rode Duivels en Iran staat in principe gepland voor 21 juni in het SoFi Stadium in Californië. In deze groep G zitten ook Egypte en Nieuw-Zeeland.