Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

Foto: © photonews

Neymar Jr. kreeg slecht nieuws van bondscoach Carlo Ancelotti. In de selectie voor de komende oefenstage in de Verenigde Staten is geen plaats voor de aanvaller van Santos FC. De beslissing komt hard aan voor de Braziliaanse ster.

Brazilië trekt eind deze maand naar de VS om zich voor te bereiden op het WK. Net als andere toplanden wil de Seleção er de omstandigheden van het toernooi al eens simuleren. Op 26 maart wacht een duel met Frankrijk, gevolgd door een confrontatie met Kroatië op 1 april.

Ancelotti koos voor een brede en sterke aanvalslinie. Onder meer namen als Vinicius Jr., Raphinha en Gabriel Martinelli maken deel uit van de selectie. In totaal riep de bondscoach negen (flank)aanvallers op, maar Neymar ontbreekt opvallend.

Neymar verdrietig

De aanvaller zelf reageerde teleurgesteld. “Ik ga me erover uitspreken, want ik kan niet blijven zwijgen. Natuurlijk ben ik verdrietig dat ik niet ben opgeroepen”, klonk het. Toch wil hij niet bij de pakken blijven zitten en benadrukt hij dat hij dag per dag blijft werken om terug te keren op topniveau.

 

Sinds zijn zware knieblessure in oktober 2023 kwam Neymar niet meer in actie voor de nationale ploeg. De voormalige vedette van Barcelona en Paris Saint-Germain blijft sindsdien achtervolgd door fysieke problemen, wat zijn WK-ambities onzeker maakt.

Igor Thiago is er wel bij voor de eerste keer

Ancelotti verduidelijkt dat de deur niet definitief gesloten is. Volgens de bondscoach is Neymar momenteel nog niet volledig wedstrijdfit, terwijl de geselecteerde spelers dat wel zijn. Voor de definitieve WK-selectie kan de situatie echter nog veranderen.

Naast Neymar valt ook de eerste oproep van Igor Thiago op. De voormalige speler van Club Brugge maakt indruk bij Brentford FC en werd beloond met een selectie. Zijn sterke prestaties in de Premier League blijven dus niet onopgemerkt.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

