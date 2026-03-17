Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

De Rode Duivels blijven tot en met het WK 2034 in een shirt van Adidas spelen. Er werd een akkoord gevonden over een contractverlenging tussen de Duitse sportkledingsponsor en de Belgische voetbalbond.

Het merk maakte in 2015 zijn comeback en sloot zich aan bij de nationale ploeg aan het begin van de gouden generatie. Volgens Le Soir is er nu een principeakkoord voor een verlenging tot en met het WK 2034.

Het huidige contract loopt af na het WK 2026. De nieuwe overeenkomst is nog niet getekend, maar het is nu nog slechts een kwestie van tijd. De jeugdploegen, de Rode Duivels en de Red Flames zullen tot 2034 een Adidas-shirt dragen.

De officiële bevestiging van de voortzetting van deze samenwerking zou samenvallen met de voorstelling van de nieuwe uitshirts voor het WK. Volgens lekken zou het uitshirt van België bovendien blauw worden, met kleine roze accenten.

Zalando stapt mee in het verhaal

De KBVB verwelkomt ook Zalando als nieuwe internationale partner. Het Duitse e-commercebedrijf vervangt Carrefour, waarvan het contract na het EK 2024 afliep.



Een vertrouwelijkheidsclausule beschermt de bedragen van deze samenwerkingen. De financiële situatie van de federatie blijft echter zorgwekkend. Ze staat nog in het rood na een verlies van 11 miljoen euro in 2023 en 1,27 miljoen euro in 2024, meldde Le Moniteur. Toch beschikt de federatie nog over een stevige buffer aan eigen vermogen van ongeveer 40 miljoen euro.