Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Foto: © photonews
Word fan van België! 2625

De Rode Duivels blijven tot en met het WK 2034 in een shirt van Adidas spelen. Er werd een akkoord gevonden over een contractverlenging tussen de Duitse sportkledingsponsor en de Belgische voetbalbond.

Het merk maakte in 2015 zijn comeback en sloot zich aan bij de nationale ploeg aan het begin van de gouden generatie. Volgens Le Soir is er nu een principeakkoord voor een verlenging tot en met het WK 2034.

Het huidige contract loopt af na het WK 2026. De nieuwe overeenkomst is nog niet getekend, maar het is nu nog slechts een kwestie van tijd. De jeugdploegen, de Rode Duivels en de Red Flames zullen tot 2034 een Adidas-shirt dragen.

De officiële bevestiging van de voortzetting van deze samenwerking zou samenvallen met de voorstelling van de nieuwe uitshirts voor het WK. Volgens lekken zou het uitshirt van België bovendien blauw worden, met kleine roze accenten.

Zalando stapt mee in het verhaal

De KBVB verwelkomt ook Zalando als nieuwe internationale partner. Het Duitse e-commercebedrijf vervangt Carrefour, waarvan het contract na het EK 2024 afliep.


Een vertrouwelijkheidsclausule beschermt de bedragen van deze samenwerkingen. De financiële situatie van de federatie blijft echter zorgwekkend. Ze staat nog in het rood na een verlies van 11 miljoen euro in 2023 en 1,27 miljoen euro in 2024, meldde Le Moniteur. Toch beschikt de federatie nog over een stevige buffer aan eigen vermogen van ongeveer 40 miljoen euro.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar Stigo12 Stigo12 over Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws Stigo12 Stigo12 over Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren Don Bozhinov Don Bozhinov over Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe Stigo12 Stigo12 over Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA Goro Goro over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Goro Goro over Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge André Coenen André Coenen over Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved