DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt en Muzamel Rahmat
| Reageer
DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zal Matz Sels zijn niveau moeten verhogen als hij niet op de bank wil belanden? Nottingham Forest heeft alvast een nieuwe doelman aangetrokken. Die deal is ondertussen officieel beklonken. Of is het net goed nieuws voor Club Brugge?

Nottingham Forest heeft de komst van Stefan Ortega, voormalig doelman van Manchester City, officieel bekendgemaakt. Een forse versterking, maar dit nieuws kan de situatie van Matz Sels bemoeilijken bij zijn club.

Matz Sels ziet directe concurrent naar Nottingham Forest komen

De Rode Duivel is dit seizoen de eerste doelman bij Nottingham Forest. Hij speelde 25 wedstrijden en behaalde zeven clean sheets, wat regelmaat in het doel laat zien. Maar de komst van Ortega verandert de situatie mogelijk.

De Duitse doelman was invaller bij Manchester City, maar bij Forest treedt hij op als concurrent voor de eerste plaats in doel. Slecht nieuws dus voor Sels, die zijn plek een moment kwijt was voordat John Victor geblesseerd raakte.

Goed nieuws voor Club Brugge?

Rudi Garcia zal de speelminuten en de prestaties van iedereen nauwlettend volgen voordat hij besluit wie hij meeneemt naar het WK. Mogelijk kan Club Brugge profiteren om Matz Sels in huis te halen, want zij hadden al interesse.

Ondertussen doet een andere Belgische doelman het goed in de Premier League. Senne Lammens levert regelmatig goede optredens bij Manchester United. De voormalige doelman van Antwerp heeft zijn club meerdere keren gered.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Crystal Palace
Stefan Ortega
Matz Sels

Meer nieuws

LIVE: Dender maakt het Genk nog heel lastig! Live

LIVE: Dender maakt het Genk nog heel lastig!

17:18
Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht" Reactie

Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht"

17:00
6
Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

Hoe ook Bertaccini zijn coach Besnik Hasi in de steek liet (en hem woedend maakte)

16:11
2
Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag

16:30
4
Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

15:34
Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar"

15:54
3
Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

Fans houden zich niet in over Standard - Anderlecht: "Wat een drama, naar het beeld van de trainer"

15:00
Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

Wat deed Beerschot op Lierse en Kortrijk tegen Lokeren? Venijn zat in de staart

15:30
'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

'Dik probleem voor Club Brugge: gedroomd miljoenentarget plots veraf'

14:00
1
Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

12:20
1
Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?

Team dringt aan: dan toch nog transfer van meer dan 10 miljoen euro voor Genk op komst?

14:30
Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

Anderlecht-hooligans drijven hoogspanning verder op: bus van Standard beklad

13:00
4
Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

13:20
LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

LIVE: Wie trekt de lijn door na CL-zege? Club Brugge speelt bij Union voor de leidersplaats

10:45
'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga'

13:40
3
Voormalige Anderlecht-speler werkt zich goed in bij JPL-club

Voormalige Anderlecht-speler werkt zich goed in bij JPL-club

12:30
🎥 Matte Smets verrast onze journalist: Karetsas deed het net als Messi

🎥 Matte Smets verrast onze journalist: Karetsas deed het net als Messi

11:30
Standard-coach Euvrard voor cruciale Clasico: "Zo wordt winnen bijzonder moeilijk"

Standard-coach Euvrard voor cruciale Clasico: "Zo wordt winnen bijzonder moeilijk"

10:30
Zelden gezien bij Vincent Kompany: Bayern-coach gaat hard tekeer over arbitrage

Zelden gezien bij Vincent Kompany: Bayern-coach gaat hard tekeer over arbitrage

11:00
4
🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

10:00
Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp Reactie

Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp

09:15
13
LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

09:09
Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

Imke Courtois is duidelijk over Anderlecht vlak voor Clasico: "Op leven en dood"

09:30
Ging de arbitrage hier zwaar in de fout? STVV zag match ontsporen na discutabele fases

Ging de arbitrage hier zwaar in de fout? STVV zag match ontsporen na discutabele fases

09:00
5
Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

Dit zijn de verwachte opstellingen van Anderlecht en Standard voor beladen Clasico

08:20
1
José Mourinho lyrisch over Rode Duivel: "Wat hij deed, is ongelooflijk"

José Mourinho lyrisch over Rode Duivel: "Wat hij deed, is ongelooflijk"

08:40
Het besef groeit bij KRC Genk: "We hebben geen optie"

Het besef groeit bij KRC Genk: "We hebben geen optie"

06:45
Faris Haroun vertelt of hij gevraagd werd om Stef Wils op te volgen bij Antwerp

Faris Haroun vertelt of hij gevraagd werd om Stef Wils op te volgen bij Antwerp

07:00
Siebe Van der Heyden spreekt klare taal over dure fout van Davy Roef

Siebe Van der Heyden spreekt klare taal over dure fout van Davy Roef

06:30
Miljoenentransfer in de maak? Voorlopig geen paniek, dit is de reden waarom verdediger ontbrak

Miljoenentransfer in de maak? Voorlopig geen paniek, dit is de reden waarom verdediger ontbrak

23:30
Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder

Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder

22:45
Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard

Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard

23:00
22
Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf"

Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf"

22:15
6
Extra spanning in Jan Breydel: 'Nieuwe club meldt zich voor Raphael Onyedika'

Extra spanning in Jan Breydel: 'Nieuwe club meldt zich voor Raphael Onyedika'

21:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Onyedika - Cauwel - Touré - Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Onyedika - Cauwel - Touré - Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

21:40
Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

22:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 19:15 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hoe ook Bertaccini zijn coach in de steek liet (en hem woedend maakte) Vital Verheyen Vital Verheyen over Opnieuw een zege na 0 op 6: Somers verklapt wat er is aangepast bij Antwerp Swakke25 Swakke25 over Druk op Hasi (en Renard) wordt ongemeten groot, fans hebben maar één vraag Dirk1897 Dirk1897 over Bij Anderlecht snappen ze er niets van na nederlaag op Standard: "Onverklaarbaar" Swakke25 Swakke25 over Hoe ziet Besnik Hasi zijn dreigend ontslag? "Ik heb nog niemand gehoord, ik ben nog coach van Anderlecht" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Union SG - Club Brugge: - De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Standard en Antwerp kruisen de degens voor gewilde aanvaller uit Bundesliga' A30 A30 over Standard - Anderlecht: 2-0 De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved