DONE DEAL: slecht nieuws voor Rode Duivel ... of goed nieuws voor Club Brugge?

Zal Matz Sels zijn niveau moeten verhogen als hij niet op de bank wil belanden? Nottingham Forest heeft alvast een nieuwe doelman aangetrokken. Die deal is ondertussen officieel beklonken. Of is het net goed nieuws voor Club Brugge?

Nottingham Forest heeft de komst van Stefan Ortega, voormalig doelman van Manchester City, officieel bekendgemaakt. Een forse versterking, maar dit nieuws kan de situatie van Matz Sels bemoeilijken bij zijn club.

Matz Sels ziet directe concurrent naar Nottingham Forest komen

De Rode Duivel is dit seizoen de eerste doelman bij Nottingham Forest. Hij speelde 25 wedstrijden en behaalde zeven clean sheets, wat regelmaat in het doel laat zien. Maar de komst van Ortega verandert de situatie mogelijk.

De Duitse doelman was invaller bij Manchester City, maar bij Forest treedt hij op als concurrent voor de eerste plaats in doel. Slecht nieuws dus voor Sels, die zijn plek een moment kwijt was voordat John Victor geblesseerd raakte.

Goed nieuws voor Club Brugge?

Rudi Garcia zal de speelminuten en de prestaties van iedereen nauwlettend volgen voordat hij besluit wie hij meeneemt naar het WK. Mogelijk kan Club Brugge profiteren om Matz Sels in huis te halen, want zij hadden al interesse.





Ondertussen doet een andere Belgische doelman het goed in de Premier League. Senne Lammens levert regelmatig goede optredens bij Manchester United. De voormalige doelman van Antwerp heeft zijn club meerdere keren gered.