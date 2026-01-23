De profetische woorden van Frank Boeckx? "Club Brugge moet hem halen"

Club Brugge zou zijn zinnen hebben gezet op Matz Sels. Ze willen zo na Simon Mignolet voor de tweede keer een topper uit de Premier League naar ons land halen. Gek genoeg had Frank Boeckx dat al min of meer voorspeld enkele dagen geleden.

Club Brugge slikte in de eerste zes wedstrijden van de League Phase van de Champions League niet minder dan zestien tegendoelpunten. Dat was op dat moment zelfs slechter dan … Kairat Almaty, de tegenstander op speeldag zeven.

Club Brugge heeft defensieve stabiliteit nodig

Enkel Ajax had met achttien doelpunten slechter gedaan dan Club Brugge in de eerste zes wedstrijden. En dus is het ook tijd om naar de toekomst toe te gaan kijken naar meer defensieve stabiliteit? En wat met de doelmannen?

Dit seizoen vielen er met Mignolet, Jackers en Van den Heuvel al drie goalies uit bij het team. Mignolet lijkt bovendien na dit seizoen niet langer bij blauw-zwart te zullen spelen, want zijn contract lijkt niet te worden verlengd.

Frank Boeckx oppert de naam van Matz Sels

“Ik had niet het gevoel dat Jackers topfit oogde tegen La Louvière. Hij ging niet 100 procent vrijuit. Als Mignolet einde contract is en je gaat alleen met Jackers verder, dan moet er nieuwe concurrentie komen voor Jackers", aldus Frank Boeckx daarover dinsdag al bij VTM2.

Lees ook... Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen'
“Je hebt twee topkeepers nodig. Dat is dit jaar gebleken, als de derde doelman al moet spelen heb je met een goalie niet genoeg. Maar dan moet het een echte topper zijn. Ik denk dan aan een naam zoals Matz Sels, iemand van die grootorde.”

1 reacties
