Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard

Olivier Deschacht geeft zijn visie op de situatie van Anderlecht‑coach Besnik Hasi. Hij bespreekt de rol van de spelers en waarom een ontslag volgens hem geen oplossing is.

Kritiek van supporters van Anderlecht

Deschacht verwijst naar de roep om het ontslag van Hasi na de wedstrijd tegen Dender. “Ik heb hem geen steunbericht durven sturen, maar ik weet hoe hard het hem raakt”, vertelt hij in La Dernière Heure. Hij benadrukt dat Hasi al bijna twee decennia alles voor de club geeft. “Het is makkelijker om één persoon te viseren dan de hele ploeg”, klinkt het. Volgens hem leidt supportersdruk vaak tot het gewenste resultaat.

Hij maakt duidelijk dat de kritiek op de coach niet automatisch betekent dat de spelers vrijuit gaan. Hij ziet structurele problemen binnen de kern en plaatst vraagtekens bij hun mentaliteit. Deschacht is scherp over de kwaliteit van de selectie.

“De kern heeft een zeer gemiddeld niveau”, stelt hij. Hij vraagt zich af of de spelers wel het typische Anderlecht-profiel hebben. “Ik geloof niet dat ze het DNA van Anderlecht hebben”, zegt hij. Volgens hem ontbreekt de honger om elke wedstrijd te winnen.

Hij wijst op het contrast tussen topprestaties tegen sterke tegenstanders en het gebrek aan intensiteit tegen lagere ploegen. “Hoe kan je als leeuwen strijden tegen Club Brugge en Union, maar niet dezelfde drang tonen tegen Dender?”, klinkt het.

Ontslag van Hasi lost niks op

Deschacht benadrukt dat motivatie niet het probleem is. “Geloof me, hij is niet zacht voor hen”, vertelt hij. Hij ziet ook geen tactische fouten die een ontslag zouden rechtvaardigen. “Voor mij is hij de juiste man op de juiste plaats”, besluit hij. Zijn oordeel is gebaseerd op de dagelijkse werking en de manier waarop Hasi de ploeg aanstuurt.



Lees ook... Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico›

Deschacht is duidelijk over de kern van zijn standpunt. “Ik ben geen fan van trainerswissels tijdens het seizoen”, stelt hij. Hij verwijst naar eerdere beslissingen die hij niet begreep, zoals het ontslag van David Hubert. Hij hoopt dat Anderlecht niet dezelfde fout maakt. “Ik hoop dat ze hem de halve finale van de beker niet afnemen als hij verliest op Standard”, klinkt het.