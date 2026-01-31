Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard

Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Olivier Deschacht geeft zijn visie op de situatie van Anderlecht‑coach Besnik Hasi. Hij bespreekt de rol van de spelers en waarom een ontslag volgens hem geen oplossing is.

Kritiek van supporters van Anderlecht

Deschacht verwijst naar de roep om het ontslag van Hasi na de wedstrijd tegen Dender. “Ik heb hem geen steunbericht durven sturen, maar ik weet hoe hard het hem raakt”, vertelt hij in La Dernière Heure. Hij benadrukt dat Hasi al bijna twee decennia alles voor de club geeft. “Het is makkelijker om één persoon te viseren dan de hele ploeg”, klinkt het. Volgens hem leidt supportersdruk vaak tot het gewenste resultaat.

Hij maakt duidelijk dat de kritiek op de coach niet automatisch betekent dat de spelers vrijuit gaan. Hij ziet structurele problemen binnen de kern en plaatst vraagtekens bij hun mentaliteit. Deschacht is scherp over de kwaliteit van de selectie.

“De kern heeft een zeer gemiddeld niveau”, stelt hij. Hij vraagt zich af of de spelers wel het typische Anderlecht-profiel hebben. “Ik geloof niet dat ze het DNA van Anderlecht hebben”, zegt hij. Volgens hem ontbreekt de honger om elke wedstrijd te winnen.

Hij wijst op het contrast tussen topprestaties tegen sterke tegenstanders en het gebrek aan intensiteit tegen lagere ploegen. “Hoe kan je als leeuwen strijden tegen Club Brugge en Union, maar niet dezelfde drang tonen tegen Dender?”, klinkt het.

Ontslag van Hasi lost niks op

Deschacht benadrukt dat motivatie niet het probleem is. “Geloof me, hij is niet zacht voor hen”, vertelt hij. Hij ziet ook geen tactische fouten die een ontslag zouden rechtvaardigen. “Voor mij is hij de juiste man op de juiste plaats”, besluit hij. Zijn oordeel is gebaseerd op de dagelijkse werking en de manier waarop Hasi de ploeg aanstuurt.

Lees ook... Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

Deschacht is duidelijk over de kern van zijn standpunt. “Ik ben geen fan van trainerswissels tijdens het seizoen”, stelt hij. Hij verwijst naar eerdere beslissingen die hij niet begreep, zoals het ontslag van David Hubert. Hij hoopt dat Anderlecht niet dezelfde fout maakt. “Ik hoop dat ze hem de halve finale van de beker niet afnemen als hij verliest op Standard”, klinkt het.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Olivier Deschacht
Besnik Hasi

Meer nieuws

Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

19:00
1
Deze scheidsrechter fluit de Clasico: Lardot legt uit waarom en zegt of hij extra instructies geeft

Deze scheidsrechter fluit de Clasico: Lardot legt uit waarom en zegt of hij extra instructies geeft

21:00
Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top"

22:30
1
Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

18:30
Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

17:00
Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

16:30
4
Miljoenentransfer in de maak? Voorlopig geen paniek, dit is de reden waarom verdediger ontbrak

Miljoenentransfer in de maak? Voorlopig geen paniek, dit is de reden waarom verdediger ontbrak

23:30
Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder

Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder

22:45
Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf"

Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf"

22:15
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Onyedika - Cauwel - Touré - Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Onyedika - Cauwel - Touré - Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

21:40
Extra spanning in Jan Breydel: 'Nieuwe club meldt zich voor Raphael Onyedika'

Extra spanning in Jan Breydel: 'Nieuwe club meldt zich voor Raphael Onyedika'

21:40
Pieter Gerkens is niet mals voor Cercle Brugge na afgang tegen Antwerp Reactie

Pieter Gerkens is niet mals voor Cercle Brugge na afgang tegen Antwerp

20:45
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

21:55
1
"Geen enkele deftige kans gekregen": maar nu meteen wel in Challenger Pro League

"Geen enkele deftige kans gekregen": maar nu meteen wel in Challenger Pro League

21:20
Genk-fans opgelet, Kos Karetsas is duidelijk: "Het mooiste wat er is, dat is het hoofddoel voor mij"

Genk-fans opgelet, Kos Karetsas is duidelijk: "Het mooiste wat er is, dat is het hoofddoel voor mij"

20:15
Ferri wint het spitsenduel van Ementa: Westerlo boekt belangrijke driepunter bij Zulte Waregem

Ferri wint het spitsenduel van Ementa: Westerlo boekt belangrijke driepunter bij Zulte Waregem

20:13
Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

12:00
'KAA Gent haalt niet één, maar twee grote talenten weg bij topclub uit JPL'

'KAA Gent haalt niet één, maar twee grote talenten weg bij topclub uit JPL'

20:30
🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden Reactie

🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden

19:15
2
Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet

Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet

19:30
Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord

Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord

20:00
🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

17:52
KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

17:30
🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

18:00
1
Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

08:40
Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

14:42
5
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

15:00
KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

15:30
12
Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

16:00
1
Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

15:46
Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

06:30
3
Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

13:30
3
OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

15:15
2
Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

14:30
21
Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

13:28
Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

14:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 13:30 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 19:15 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Joe Joe over Deschacht geeft reden waarom Anderlecht Hasi niet mag ontslaan bij verlies op Standard Impala Impala over 🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Anderlecht: - Kempenaar Kempenaar over Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Venom#13 Venom#13 over STVV - Charleroi: 0-2 Sv1978 Sv1978 over Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf" Jerre76 Jerre76 over KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak Geert DL Geert DL over Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans kliersesk kliersesk over OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt Standard 2.0 Standard 2.0 over Vanhaezebrouck houdt zich niet in: "Hij is niet goed genoeg voor de Belgische top" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved