Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe Technisch Directeur. Die zal komende zomer mogelijk de rangen komen vervoegen bij paars-wit. Er is dan ook werk aan de winkel en er is nu (eindelijk) een shortlist.

RSC Anderlecht is op zoek naar een opvolger voor Olivier Renard. Die had zelf plots door dat zijn team op zoek was naar een opvolger voor hemzelf en was daar een maand geleden al vrij tot zeer cynisch over in een interview.

Opvolger gezocht voor Olivier Renard

Tijdens de wintermercato werd hij naar eigen zeggen zelfs niet uitgenodigd op scoutingvergaderingen. Alsof dat nog niet volstond, kreeg hij ook een telefoontje van een makelaar met de melding dat het clubbestuur via Odgers op zoek was naar… een nieuwe sportief directeur. “Het is altijd leuk om dat zo te vernemen", klonk het toen.

Toen werd ene Antoine Sibierski al genoemd als mogelijke nieuwe naam. Hij zou nu nog steeds op het lijstje staan dat volgens Het Laatste Nieuws naar buiten is gekomen van de mensen die nog kans maken om de nieuwe Technisch Directeur te worden.

Shortlist bij RSC Anderlecht is gemaakt

Namen als Marc Overmars, Nils Koppen, Pascal De Maesschalck, Antoine Sibierski en Marijn Beuker werden gescreend. Wie onder hen het uiteindelijk zal halen, dan wel dat er toch nog een andere naam op de proppen komt?



Dat zal moeten blijken. Tot dan is de leiding van de club in handen van drie mannen bij Anderlecht. Kenneth Bornauw (CEO), Tim Borguet (Chief Sports) en Thibault Dochy (Technical Officer) zwaaien de plak tot nader order.