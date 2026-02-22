Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote

Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote
Foto: © photonews
Na zijn ontslag als sportief directeur van RSC Anderlecht doet Olivier Renard zijn verhaal. In een uitgebreid gesprek met Sudinfo blikt hij terug op zijn vijftien maanden bij paars-wit. En vooral op het gebrek aan vertrouwen dat hij naar eigen zeggen voelde.

Renard geeft verschillende voorbeelden. Zo werd zijn directeur rekrutering Dries Belaen ontslagen zonder dat hij daarvan op de hoogte was. Even later vernam hij via de pers de komst van David Verwilghen. “Vindt u dat een teken van vertrouwen? Ik niet", klinkt het scherp.

Tijdens de wintermercato werd hij naar eigen zeggen zelfs niet uitgenodigd op scoutingvergaderingen. Alsof dat nog niet volstond, kreeg hij ook een telefoontje van een makelaar met de melding dat het clubbestuur via Odgers op zoek was naar… een nieuwe sportief directeur. “Het is altijd leuk om dat zo te vernemen", zegt hij cynisch.

Antoine Sibierski staat dus al een hele poos op de radar van Anderlecht

Maar de meest frappante anekdote draait rond een WhatsApp-bericht dat Kenneth Bornauw in zijn kantoor ontving van Michael Verschueren. “Oli, Michael heeft me een topprofiel gestuurd, misschien ken je hem”, las Bornauw voor. De naam: Antoine Sibierski.

Renard kon een glimlach niet onderdrukken. “Kenneth, ik denk dat het moeilijk wordt voor hem om onze ploeg te versterken, want hij is vijf jaar ouder dan ik", grapte hij. Bornauw had niet eens door dat het om een kandidaat-sportief directeur ging en niet om een speler.


Volgens Renard typeert het voorval de interne communicatie bij Anderlecht. “Als er pre-vergaderingen zijn vóór de echte vergaderingen, en je kan niet over alles praten afhankelijk van wie er in de zaal zit, dan komt het nooit goed", stelt hij.

