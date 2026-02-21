Komt hij nog in aanmerking voor WK met Rode Duivels? "Het zou teleurstelling zijn als ik er niet bij ben"

Mandela Keita (23) speelt een sterk seizoen bij Parma en groeit uit tot een van de beste defensieve middenvelders in de Serie A. Sinds zijn transfer van Antwerp vorig jaar heeft hij zich ontpopt tot een onmisbare schakel bij het nummer 12 van Italië.

De jonge Belg benadrukt dat hij de afgelopen maanden vooral aan zijn maturiteit werkte. “Toen ik hier aankwam, dacht ik dat ik volwassen was, maar ik kreeg meteen twee gele kaarten in mijn eerste match. Dat was een harde les", zegt Keita in HLN. Onder leiding van Cristian Chivu groeide hij en leerde hij zijn kwaliteiten volledig te benutten.

Op het veld combineert Keita kracht in balverlies met een verzorgd positiespel en goede passing. Zijn statistieken liegen er niet om: hij staat in de Serie A bovenaan in gewonnen duels, enkel Stanislav Lobotka van Napoli presteert iets beter. Toch blijft Keita kritisch over zijn eigen spel en wil hij constant verbeteren.

Mandela Keita wil bij Parma zijn selectie voor het WK afdwingen

Internationaal heeft Keita zijn debuut voor de Rode Duivels al gemaakt onder Domenico Tedesco, maar sindsdien werd hij niet opgeroepen. “Ik besefte dat mijn prestaties toen nog niet goed genoeg waren", aldus de middenvelder. Zijn sterke seizoen bij Parma plaatst hem echter opnieuw op de radar van bondscoach Rudi Garcia.

Keita droomt openlijk van het WK. “Het zou een teleurstelling zijn als ik er niet bij ben. Maar ik zou het accepteren en blijven pushen bij Parma. Het zit al in mijn hoofd", vertelt hij.



Al ligt er mogelijk ook een toptransfer in het verschiet. Met belangstelling van clubs als Tottenham, Aston Villa, Brentford, Galatasaray en Napoli is hij heel gegeerd.

