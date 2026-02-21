Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

Olivier Renard is zwaar geraakt door zijn ontslag bij Anderlecht. Hij betreurt vooral het gebrek aan steun voor Besnik Hasi.

Na het standpunt van de directie was het aan Olivier Renard om zijn versie van het verhaal te geven. Hij kon zich niet vinden in de publieke uitleg die CEO Kenneth Bornauw gaf na zijn ontslag.

"Er wordt beweerd dat ik niet het juiste profiel heb om Anderlecht op lange termijn naar een hoger niveau te tillen. Toch heb ik drie jaar gewerkt bij KV Mechelen en Standard, en vijf jaar in Montréal. Dat wijst op een zekere continuïteit, ook al wordt die vaak geminimaliseerd. De bekerfinale in mei zou mijn zesde finale in twaalf jaar als sportief directeur geweest zijn", zegt hij in Le Soir.

Logisch vervolg na het vertrek van Besnik Hasi

Een van de opvallendste keuzes tijdens zijn mandaat was de terugkeer van Besnik Hasi. Die aankondiging kwam in maart onverwacht, terwijl David Hubert intern op veel steun kon rekenen en zich voorbereidde op de Play-offs en de bekerfinale.

Renard erkent dat niet alle prestaties in het voordeel van Hasi spraken, maar betreurt dat zijn positie intern werd ondermijnd. "Na de nederlaag tegen Charleroi begon een interne campagne om hem in diskrediet te brengen."



Hij spaart zijn woorden niet. "Dat ging verder na het gelijkspel tegen Dender. In aanloop naar de Clasico zat Standard in crisis. In plaats van daarvan te profiteren en de rangen te sluiten, werden lekken gebruikt om de druk op onze trainer op te voeren. We hebben onszelf volledig gesaboteerd."