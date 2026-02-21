'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

De belangstelling voor Promise David blijft toenemen vanuit meerdere competities. Eén club uit de Premier League wil deze zomer zeker toeslaan en zet verdere stappen.

Veel interesse uit de Premier League voor Promise David

Volgens TEAMtalk wordt Promise David gezien als een van de meest gevolgde aanvallers in Europa. West Ham zou daarbij het initiatief nemen om de concurrenten voor te blijven.

Meerdere Engelse clubs hebben de speler van Union SG dit seizoen uitgebreid geanalyseerd. Newcastle volgt hem al maanden vanwege zijn fysieke kwaliteiten en zijn inzetbaarheid op verschillende posities in de voorhoede.

Leeds en Sunderland sturen geregeld scouts naar ons, waarbij de rapporten telkens positief uitvallen. West Ham zou al een eerste gesprek hebben gevoerd, maar de speler toonde afgelopen winter geen bereidheid om Champions League-voetbal in te ruilen voor een degradatiestrijd.

Promise David naar het WK

De club blijft echter geïnteresseerd en wil het dossier opnieuw openen zodra het behoud in de Premier League verzekerd is. Ook Brighton houdt de spits eveneens in het vizier binnen hun strategie om relatief betaalbare aanvallers met groeipotentieel op de kop te tikken.

David maakte indruk sinds zijn komst naar Union SG, na eerdere passages in Kroatië, Malta en Estland. Zijn doelpuntenaantallen in België hebben zijn reputatie verder versterkt. Hij wordt bovendien verwacht in de selectie van Canada voor het komende WK.