OFFICIEEL Oude kennis van Ivan Leko en Club Brugge aan de slag bij Tottenham

De staf van Tottenham Hotspur ondergaat de nodige veranderingen. De Spurs hebben zojuist de komst van drie nieuwe gezichten aangekondigd, waaronder Tomislav Rogic.

Naast het feit dat ze allebei Kroaten zijn, hebben Ivan Leko en Igor Tudor (onlangs aangesteld als trainer van Tottenham) een aantal gemeenschappelijke punten. De twee mannen waarderen elkaar, ze aten trouwens samen in Parijs toen Leko tot zijn verrassing het telefoontje van Club Brugge kreeg dat hem overtuigde om te vertrekken bij Gent.

Tudor en de coach van blauw-zwart kennen ook beiden Tomislav Rogic zeer goed. Deze laatste is een kleine vijftien jaar geleden begonnen als keeperstrainer bij Hajduk Split (de opleidingsclub van Leko) onder de leiding van Tudor.

Hij werkte vervolgens onder Ivan Leko bij Club Brugge van 2017 tot 2019, voordat hij hem volgde naar China... en naar Hajduk Split. De afgelopen jaren heeft hij echter opnieuw trouw gezworen aan Igor Tudor, waarbij hij hem bijstond bij Lazio en vervolgens bij Juventus, waar beide mannen tegelijkertijd de deur werden gewezen.

Een staf met een Kroatisch accent bij de Spurs

Onlangs heeft Tudor weer werk gevonden bij Tottenham, waar hij Thomas Frank opvolgde. De verandering in de staf gaat door: de Kroatische trainer komt niet alleen aan in Londen.

De Spurs hebben deze namiddag namelijk in een communiqué aangekondigd dat Tomislav Rogic de staf vervoegt. Fysiek trainer Riccardo Ragnacci (die Tudor kende bij Juventus) heeft eveneens getekend, net als Bruno Saltor, die eerder assistent was van Graham Potter bij Chelsea en bij West Ham.

