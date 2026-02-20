Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

KRC Genk heeft een uitstekende zaak gedaan in Zagreb en mag dromen van de volgende ronde. Grote uitblinker was Zakaria El Ouahdi, die met twee doelpunten een hoofdrol opeiste in de 1-3-zege tegen GNK Dinamo Zagreb.

Op een drassig en moeilijk bespeelbaar veld hield Genk knap stand. “Ik ben blij dat we hier wonnen op zo’n lastig veld. We hadden hierop getraind en de coach had ons gewaarschuwd voor de staat van het veld", reageerde El Ouahdi achteraf tevreden bij HLN.

De Limburgers waren goed voorbereid op het spel van de Kroaten. “We hadden op voorhand een analyse gemaakt over Zagreb en we wisten dat we counters gingen krijgen. Die hebben we goed benut. Je zag dat als we hen lieten voetballen, ze ook konden voetballen. Zeker als we hen de tijd gaven.”

Zakaria El Ouahdi was - ondanks de ramadan - onvermoeibaar

In het slotkwartier ging Genk nadrukkelijk op zoek naar een derde treffer en die kwam er ook. “We wisten dat we moesten proberen om nog een derde goal te maken.” El Ouahdi zorgde met zijn diepgang constant voor dreiging. “Ik hou ervan om in de ruimtes te lopen, zeker als de tegenstanders geen zin hebben om in die ruimtes te lopen.”

Opvallend: de flankverdediger vast sinds enkele dagen voor de ramadan. Toch voelde hij zich sterk. “De ramadan geeft mij altijd een boost. Veel mensen denken dat het moeilijk is, maar dat is niet zo. We krijgen een aangepast schema van de club en ze ondersteunen ons perfect. Daar ben ik hen heel dankbaar voor.”

Zijn tweede doelpunt vierde hij met een knieval en een lange ‘kneeslide’. “Ik ben niet origineel genoeg voor andere vieringen, dus ben ik maar voor een kneeslide gegaan. Zolang die smooth is, is dat mooi.” Met de terugmatch in de Cegeka Arena in het vooruitzicht blijft hij scherp: “In voetbal weet je nooit, maar met onze fans achter ons moeten we dit afmaken.”

