Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

Bij Club Brugge is Simon Mignolet de absolute nummer één opnieuw geworden onder Ivan Leko. Onder Nicky Hayen was de doelmannenkwestie maandenlang een zwaard van Damocles dat boven de club hing.

Sam Kerkhofs opende in 90 Minutes de debatten met een vraag over een interview met Dévy Rigaux in de kranten: “Iemand dat interview gelezen? Blijkbaar was het rotatiesysteem onder de doelmannen een keuze van Nicky Hayen. Dat is toch raar?”

Was de doelmannenrotatie een plan van Nicky Hayen zelf?

Filip Joos pikte meteen in: “Zullen we dat onder ede gaan vragen aan Hayen zelf? Dan ken ik drie mensen die ik aan de leugendetector wil. En dan zullen we het weten als zo’n leugendetector werkt natuurlijk. Hoe werkt dat?”

“Het is heel gemakkelijk om dat natuurlijk te zeggen dat het Hayen is. Het is iets dat niet slim was. Het zou kunnen dat hij het was, maar het gonsde ook wel van andere geruchten. Hayen lijkt me niet de mens die geruchten de wereld instuurt.”

Filip Joos wil een leugendetector

“Bart Verhaeghe is dan de derde die ik wel aan de leugendetector zou willen natuurlijk. Het zou kunnen hé dat het Hayen was, maar ik acht hem minder ertoe in staat. Het zijn vaker de hoogste regionen die zich het makkelijkst uit de wind zetten.”

In het bewuste interview met Dévy Rigaux gaf die ook onder meer duiding bij de keuze om geen nieuwe spits in huis te halen, waarover we ook al belichten. De komende weken of maanden zal meer duidelijk kunnen gaan worden over wie er al dan niet de keuze maakte.

