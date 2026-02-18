Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

RSC Anderlecht heeft het héél moeilijk om de weg naar doel te vinden. En daar liggen ook mentale problemen bij aan de oorsprong. Het wordt dan ook moeilijk om het probleem snel op te lossen, beseft sportpsycholoog Jef Brouwers.

De halve finale van de Beker van België op bezoek bij Royal Antwerp deed even het beste vermoeden wat RSC Anderlecht betreft. Er werd naar hartenlust aangevallen én liefst vier keer gescoord, weliswaar tegen een heel zwak Antwerp.

Spitsen vinden de weg naar het doel niet bij Anderlecht

Maar in de competitie blijft het heel erg moeilijk voor paars-wit om het doel te vinden. Dat viel ook tegen La Louvière nogmaals op. Ondertussen zwijgt het kanon al eventjes in de competitie en de laatste zeven wedstrijden werd ook niet gewonnen.

De spitsen zitten in een vormcrisis: niemand lijkt het doel te kunnen vinden. Zelfs tegen Antwerp waren het niet de spitsen die scoorden, maar wel Augustinsson, De Cat, Degreef en Saliba. Veelzeggend toch wel voor de vorm van de aanvallers.

Jef Brouwers laat zich uit over situatie bij Anderlecht

“Zodra spelers beginnen te forceren, zijn ze niet meer aan het voelen, maar aan het denken,” legt sportpsycholoog Jef Brouwers uit aan Het Nieuwsblad. “En als we te veel denken, dan halen de externe factoren het altijd van het instinct."



"Het is dus niet alleen belangrijk om vertrouwen te hebben in je spitsen, maar ook om ze genoeg te laten voelen dat je in hen gelooft. Er wordt vandaag te veel gefocust op externe zaken waar men toch niks aan kan veranderen. Dat is allemaal tijdsverspilling. Het is dan beter om je energie te steken in wat je wel kan veranderen: je groep."