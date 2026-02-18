Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

Elk jaar is de Future Cup een van de absolute toptoernooien voor jeugdige spelers. De fine fleur van het Europese voetbal komt daarop af. En ook Anderlecht is een graag geziene gast in Amsterdam voor het toernooi.

De Future Cup (officieel bekend als de ABN AMRO Future Cup) is een jaarlijks vriendschappelijk internationaal jeugdtoernooi dat wordt georganiseerd door de Nederlandse voetbalclub AFC Ajax. Het toernooi is gemaakt voor jeugdteams onder 17 en wordt elk jaar tijdens het paasweekend gehouden in het Sportpark De Toekomst.

RSC Anderlecht maakte al meermaals indruk in Future Cup

De voorbije jaren hebben heel wat absolute topteams er al knappe resultaten weten neer te zetten. En ook RSC Anderlecht is er een absoluut graag geziene gast. Ze wonnen het toernooi in 2011, 2013 en 2015 onder meer.

🚨 Over minder dan twee maanden begint de Future Cup. Het internationale jeugdtoernooi kent ook dit jaar een sterk deelnemersveld.



Titelverdediger Ajax O17 doet mee, net als Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sporting CP, PSG, Olympique Lyon, RSC Anderlecht en Future United. #Ajax — Lucas Weening (@Lucasweening14) February 17, 2026

Spelers als Dennis Praet, Aaron Leya Iseka, Orel Mangala, Sebastiaan Bornauw en later Anouar El Hadj maakten er indruk. Sommigen onder hen werden net als Nabil Jaadi speler van het toernooi voor RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht komt ook in 2026 aan de start van Future Cup bij Ajax Amsterdam

En ook in de editie van 2026 zal Anderlecht op zoek gaan naar eremetaal. Al is de concurrentie ook voor deze jaargang niet van de poes, integendeel. Dat hebben diverse Nederlandse media ondertussen laten weten.





Titelverdediger Ajax O17 doet mee, net als Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sporting CP, PSG, Olympique Lyon en Future United. Dat laatste team is een amalgaam van spelers uit zusterclubs van Ajax Amsterdam.