Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

KVC Westerlo pakte het afgelopen weekend op een besneeuwde Bosuil de drie punten. Het haalde het met 0-2 van Antwerp, in een wedstrijd waarin Issame Charaï sleutelde aan zijn basiself. En met succes.

In moeilijke omstandigheden liep Westerlo na goed een kwartier uit tot 0-1 via Allahyar Sayyadmanesh. Die scoorde eenvoudig in de rebound na een afgeweken vrije trap.

Bryan Reynolds verdubbelde na de pauze de score met links. De flankverdediger schoof goed mee op en legde beheerst binnen. Dat zag ook de ervaren Roman Neustädter, die van Issame Charaï nog eens in de basis mocht starten.

Neustädter speelde een uitstekende wedstrijd

"We pasten ons systeem wat aan tegen de twee spitsen van Antwerp", verklaart Charaï die move bij Het Laatste Nieuws. "Neustädter deed het perfect naast Bayram en Nsiala"

"Hij heeft het met verve gedaan. Met Janssen, Kerk én Vandeplas was het ideaal voor ons om met Neustädter die duels aan te gaan."



"Maar iedereen moet gewoon klaar zijn", voegt Charaï toe. "Sydorchuk ving nu de schorsing van Haspolat uitstekend op en moest op Zulte Waregem ook al depanneren. Iedereen in deze groep is belangrijk", klinkt het duidelijk.