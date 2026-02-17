Opinie Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op

Alfred Schreuder is nog steeds de topkandidaat bij Anderlecht. Bij Club Brugge behaalde hij in 2022 de titel, maar de manier waarop deed weinig harten sneller slaan. Zijn aanpak is efficiënt en gedisciplineerd, met een duidelijke hiërarchie binnen de ploeg als uitgangspunt.

Schreuder is een meester in tactiek. Hij weet teams goed neer te zetten en haalt het maximale uit groepsstructuren. Zijn ploegen zijn georganiseerd en defensief vaak solide. Efficiëntie staat altijd voorop: winnen staat boven alles.

Toch rijst de vraag of dit type coach past bij een club als Anderlecht op dit moment. Schreuder heeft soms moeite om het talent van individuele spelers optimaal te managen. Hij focust op de groep, niet op de spelers, en dat kan spanning veroorzaken in een kern vol ego’s en verwachtingen.

Bij Ajax waren de spelers niet enthousiast

Zijn vertrek bij Ajax was daar een duidelijk voorbeeld van. De sfeer in de kleedkamer brak hem zuur op. Spelers voelden zich beperkt en er werd getwijfeld aan zijn werkwijze. Ook bij Club Brugge waren er niet tevreden, al zal dat natuurlijk wel in elke kern voorkomen. 

Bij Club Brugge kreeg hij aanvankelijk krediet, mede door omstandigheden: Union stortte in, waardoor Blauw-Zwart kampioen werd. Het ging toen ook over verkorte play-offs, waar enkel de top vier aan deelnam.

Schreuder focust op structuur en orde

Het tweede aspect dat zorgelijk is, is zijn beperkte ervaring als hoofdcoach op topniveau. Zijn palmares als eindverantwoordelijke is beperkt. Hij is 53 maar stond nog maar 108 matchen aan het roer als T1. 

Schreuder brengt structuur en orde, maar Anderlecht zit in een fase waar creativiteit, motivatie en een energieke speelstijl minstens even belangrijk zijn. Paars-wit heeft nood aan een coach die het team kan inspireren en jonge spelers kan laten groeien, naast het behalen van resultaten.

Financieel lijkt Anderlecht wel te kunnen omgaan met zijn komst. Schreuder zou bereid zijn om in te leveren, wat een opstapvergoedingskwestie mogelijk maakt. Toch zal Anderlecht vrij zwaar moeten investeren om hem los te weken bij het Saoedische Al-Diriyah.

Kortom, Schreuder is een veilige keuze op het vlak van discipline en organisatie, maar of hij Anderlecht echt naar een hoger niveau tilt, blijft onzeker. Zeker met het broze vertrouwen dat er dit seizoen leeft in de groep van Anderlecht.

Denkt u dat Alfred Schreuder momenteel de beste keuze is van Anderlecht?

50%
50%

Je kan nog stemmen tot 20/02/2026 10:00.

