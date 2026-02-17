Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"
Foto: © photonews
RSC Anderlecht is geen bijster goede resultaten aan het neerzetten dit seizoen. De vrije val naar beneden is ingezet, al zijn ze door een overwinning op de Bosuil ondertussen wel bekerfinalist. Hein Vanhaezebrouck is zeer duidelijk in zijn analyse.

Hein Vanhaezebrouck was al met de naakte cijfers naar buiten gekomen en die zijn zeer negatief voor RSC Anderlecht, zoveel is duidelijk. Met 9 op 30 in de terugronde doet enkel La Louvière nog slechter dan paars-wit.

Helse taak voor Schreuder? Het gaat slecht met Anderlecht

Franky Van der Elst vraagt zich ook af wie er moet komen, zo laat op het seizoen. Misschien is het seizoen uitmaken met Taravel wel een optie? Daarna met een technisch directeur komen en daarna pas een coach? "Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe het moet."

Hein Vanhaezebrouck ziet echter grotere problemen bij Anderlecht: "Het gaat niet enkel over de ploeg, maar ook over alles wat errond aan het gebeuren is. Ik vind het opnieuw onvoorstelbaar dat je al van in de zomer bezig bent om misschien je trainer te ontslaan."

Ondenkbaar dat een club met zo'n allure zo wordt geleid

"Dat iedereen met vragen zit over je technisch directeur ... en alles werd maar uitgesteld, maar ergens wisten ze dat het moment ging komen", aldus Vanhaezebrouck bij Een-Tweetje. "En dan zijn ze niet klaar om in te grijpen."


"Ze hebben geen sportief directeur, ze hebben geen pistes, ze hebben geen opties. Ze gaan nu een coach pakken en dan misschien een sportief directeur die daar niet mee strookt. Dat is ondenkbaar voor een club met die allure als Anderlecht. Het blijft maar duren en opnieuw en opnieuw en opnieuw ..."

Anderlecht

