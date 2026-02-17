"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

Michel Vlap speelt momenteel in Qatar en steekt het niet onder stoelen of banken: hij is daar niet voor het sportieve project. De voormalige flop van RSC Anderlecht hoopt op een dag terug te keren naar Europa, meer specifiek Nederland.

De carrière van Michel Vlap heeft hem niet naar de hoogten gebracht die hem ooit werden voorspeld. We herinneren het ons nog: in 2019 haalde RSC Anderlecht het talent van Heerenveen binnen voor bijna 7 miljoen euro. Marc Coucke pakte uit met een persconferentie in Nederland, terwijl Vlap luidop droomde van FC Barcelona.

Zes en een half jaar later speelt de Nederlander in Qatar, nadat zijn passage in België tegenviel en hij terugkeerde naar de Eredivisie. Op zijn 28ste heeft hij zijn grootste ambities bijgesteld. "Ik voetbal hier niet alleen voor het sportieve", bekent hij in Omroep Fryslan.

Michel Vlap wil carrière afsluiten bij Heerenveen

"Op een gegeven moment kom je in je carrière op een punt dat je je kinderen en familie veilig wilt zetten. Tegen sommige cijfers kun je geen nee zeggen", aldus Vlap. Sportief laat de ex-Mauve zich wel gelden in de Stars League, met 5 doelpunten en 5 assists in 15 wedstrijden voor Al-Ahli.

Na zijn periode in Qatar wil Vlap terugkeren naar Nederland. Het is zijn bedoeling om in Nederland zijn carrière te beëindigen. Dat zou dan bij Heerenveen zijn, zijn opleidingsclub.



"Dat is mijn intentie. Ik heb altijd gezegd dat ik bij Heerenveen wil afsluiten. Ik ben nu 28 en ga eerst nog hier genieten van dit avontuur", besluit Vlap. Voor de Friezen speelde hij 65 wedstrijden en scoorde hij 25 keer. Bij Anderlecht kwam hij tot 36 matchen en 11 doelpunten: degelijke cijfers, maar in het spel kon hij de hoge verwachtingen niet volledig inlossen.