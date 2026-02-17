Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charles De Ketelaere zet zijn eerste stappen in de zakenwereld. De Rode Duivel investeerde in het bedrijf Otamiser, dat gespecialiseerd is in het optimaliseren van de zichtbaarheid van hotels en vakantiewoningen op online boekingsplatformen.

Veel profvoetballers investeren hun geld op een of andere manier. Op zijn 24ste heeft ook Charles De Ketelaere die keuze gemaakt. Hij kiest ervoor om bij een Belgisch bedrijf in te stappen.

Volgens Het Laatste Nieuws behoort de Rode Duivel tot de nieuwe investeerders van het Belgische bedrijf Otamiser, dat recent 2 miljoen euro ophaalde in een nieuwe financieringsronde.

Charles De Ketelaere investeert in Belgisch bedrijf Otamiser

Het Gentse bedrijf gebruikt algoritmes om de online zichtbaarheid van klanten (hotels of vakantiewoningen) te optimaliseren op platformen zoals Booking en Airbnb. Zo kunnen klanten meer boekinen realiseren.

"Maar we kenden mekaar niet persoonlijk. Charles De Ketelaere is als investeerder via via tot bij Otamiser geraakt. Bovendien gaat het in zijn geval om een beperkte inbreng. Hij is bij deze kapitaalronde niet één van de grootste investeerders", verklaarde CEO Bart-Jan Leyst in HLN.


Otamiser groeit snel en telt inmiddels meer dan veertig werknemers verspreid over tien landen. Klanten zien hun aantal boekingen – en dus ook hun omzet – aanzienlijk stijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Atalanta
België
Charles De Ketelaere

Meer nieuws

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

14:40
Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

14:20
Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

13:30
Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

13:15
1
Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

13:00
2
Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

12:40
1
Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

12:20
Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

12:00
1
Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Analyse

Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen

11:40
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

09:30
9
Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

10:30
3
Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

11:20
"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

09:15
Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

11:00
6
Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Reactie

Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

10:15
7
Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

10:00
Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

09:00
8
Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

08:40
1
Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

08:20
Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

08:00
7
Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

07:40
6
Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

07:20
5
RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

07:00
Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

06:30
Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

06:00
3
Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

22:30
5
Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

23:00
Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

22:00
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

21:40
Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

20:40
"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

21:30
Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe! De derde helft

Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe!

21:20
Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

21:00
8
Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

19:00
1
'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

20:20
1
JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

20:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

zambatta zambatta over Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..." TatstOn TatstOn over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg Demogorgon Demogorgon over Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge RememberLierse RememberLierse over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement Stigo12 Stigo12 over Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München Geert66 Geert66 over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens JaKu JaKu over Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?" Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer André Coenen André Coenen over Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?" laszlo laszlo over Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved