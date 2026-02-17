Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

Charles De Ketelaere zet zijn eerste stappen in de zakenwereld. De Rode Duivel investeerde in het bedrijf Otamiser, dat gespecialiseerd is in het optimaliseren van de zichtbaarheid van hotels en vakantiewoningen op online boekingsplatformen.

Veel profvoetballers investeren hun geld op een of andere manier. Op zijn 24ste heeft ook Charles De Ketelaere die keuze gemaakt. Hij kiest ervoor om bij een Belgisch bedrijf in te stappen.

Volgens Het Laatste Nieuws behoort de Rode Duivel tot de nieuwe investeerders van het Belgische bedrijf Otamiser, dat recent 2 miljoen euro ophaalde in een nieuwe financieringsronde.

Het Gentse bedrijf gebruikt algoritmes om de online zichtbaarheid van klanten (hotels of vakantiewoningen) te optimaliseren op platformen zoals Booking en Airbnb. Zo kunnen klanten meer boekinen realiseren.

"Maar we kenden mekaar niet persoonlijk. Charles De Ketelaere is als investeerder via via tot bij Otamiser geraakt. Bovendien gaat het in zijn geval om een beperkte inbreng. Hij is bij deze kapitaalronde niet één van de grootste investeerders", verklaarde CEO Bart-Jan Leyst in HLN.



Otamiser groeit snel en telt inmiddels meer dan veertig werknemers verspreid over tien landen. Klanten zien hun aantal boekingen – en dus ook hun omzet – aanzienlijk stijgen.