Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

Lucas Noubi is in Spanje helemaal aan het opleven bij Deportivo La Coruna. Zijn club zou zelfs een bod tussen de zeven en acht miljoen euro hebben geweigerd in de laatste uren van de winterse transferperiode!

Na het afslaan van de aanbiedingen van verschillende Belgische clubs, waaronder RWDM, Dender en Leuven, en ook van enkele buitenlandse clubs, verliet Lucas Noubi afgelopen zomer transfervrij Standard om aan te sluiten bij Deportivo La Coruña.

Lucas Noubi heeft zich in Spanje helemaal heruitgevonden

In de Spaanse tweede klasse had de centrale verdediger eerst een aanpassingsperiode nodig en speelde hij tot begin november haast niet. Sindsdien is hij een onbetwiste basisspeler geworden en dat rendeert meer en meer.

Met 21 optredens in alle competities sinds het begin van het seizoen nadert de 21-jarige de kaap van 1.500 speelminuten bij het huidige nummer vier in de Spaanse tweede klasse, die slechts vijf punten achterstand heeft op leider Castellón.

Een bod van 7 tot 8 miljoen voor Lucas Noubi geweigerd

Noubi is uitgegroeid tot een sleutelspeler bij Deportivo La Coruña. Hij was al dertien keer basisspeler in de competitie en in de laatste vier wedstrijden is hij niet van het veld gegaan. Afgelopen winter stond hij in de belangstelling van vele clubs.

Volgens het Spaanse medium La Opinión A Coruña zou de club namelijk een bod van Elche, actief in LaLiga, tussen de zeven en acht miljoen euro hebben afgewezen! Met een contract tot 2029 wordt Noubi bij Deportivo gezien als een speler voor de toekomst en zou hij volgend seizoen zijn kans krijgen in de Spaanse eerste klasse bij promotie. Op Transfermarkt wordt hij geschat op 1,5 miljoen euro en hij zou ook gevolgd worden door… AS Roma!



