Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Foto: © photonews

Zulte Waregem neemt het dit weekend op tegen RSC Anderlecht in alweer een belangrijk duel in operatie redding. Daartoe kan het mogelijk voor het eerst een wintertransfer in de basis gaan uitspelen.

Deze winter vertrok Tochukvu Nnadi bij Zulte Waregem richting Marseille, waardoor Enrique Lofolomo de nummer één werd als verdedigende middenvelder. Maar hij is er tegen Anderlecht niet bij door een opgelopen schorsing.

Dirk Asare krijgt meteen kansen bij Zulte Waregem

En dus kan Dirk Asare mogelijk zijn kans wagen. Hij mocht tegen STVV al invallen, maar mag nu dus dromen van zijn debuut bij Essevee in de Jupiler Pro League. “Het is geweldig om op het hoogste niveau te spelen."

Asare was blij met zijn debuut tegen STVV, maar wil natuurlijk meer. Daarvoor maakte hij ook de overstap van Lierse in de Challenger Pro League naar Zulte Waregem in de Jupiler Pro League. "Het project sprak me meteen aan."

Basisdebuut voor Dirk Asare tegen Anderlecht?

"De bedoeling was eerst me nog zes maanden uit te lenen, maar door het vertrek van Nnadi naar Marseille sloot ik meteen aan bij de groep", aldus Asare in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Ik ben Lierse dankbaar dat ze niet moeilijk deden."

"Als ik mijn kans krijg, dan ga ik mijn steentje proberen bij te dragen. In het voetbal kan alles. Ik voel me klaar om een rol te spelen, ook tegen Anderlecht. De sfeer in het stadion verraste me bij de vorige thuiswedstrijd."

