"Het grote verschil": dit is de reden waarom we niet meer rond STVV kunnen

STVV staat tweede in het klassement van de Jupiler Pro League. Ze nestelen zich tussen Union SG en Club Brugge, met ruime voorsprong op het achtervolgende peloton.

Sterke reeks op verplaatsing van STVV

STVV speelt een fantastisch seizoen onder trainer Wouter Vrancken. Nu staan uitwedstrijden tegen Dender en Antwerp op het programma, maar daar moet men niet bang voor zijn. De Kanaries pakten dit seizoen immers 23 op 36 op verplaatsing.

Wat de reden voor die mooie streak on the road is? “Je zou denken dat het niet ideaal is om thuis op kunstgras te spelen, omdat je dan voortdurend van ondergrond moet wisselen”, vraagt Peter Maes zich af in Het Belang van Limburg.

Maar daar heeft het volgens hem niks mee te maken. De kern is zo breed en uitgebalanceerd dat STVV op verschillende manieren vlot uit de voeten kan. “Enerzijds heb je technisch sterke spelers zoals Ito en Sebaoui, en anderzijds fysiek sterke profielen zoals Sissako en Yamamoto. Dan merk je dat de kern gewoon heel goed samengesteld is door Wouter Vrancken.”

DNA van STVV

Geen verrassing dus, maar volgens Maes is er nog meer. Ook de wedstrijdvoorbereiding en de speelstijl van Vrancken dragen mee bij aan het resultaat. “Toen ik er trainer was, trainden we door de week op gewoon gras als er een uitwedstrijd volgde. Dat zal Wouter Vrancken de komende weken ongetwijfeld ook doen.”,



En Maes ziet nog meer. “Het verschil met het Sint-Truiden van dit seizoen en dat van vorige seizoenen is dat ze tegen elke tegenstander volgens hun eigen DNA spelen”, besluit hij. Dat doen ze ook tegen Union SG en Club Brugge. “Dat is de grote sterkte van dit team.”