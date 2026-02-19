Reactie Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..."

Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..."
Foto: © photonews

Club Brugge kan zich nog altijd kwalificeren voor de achtste finale van de Champions League. Hans Vanaken zorgde er mee voor dat blauw-zwart twee keer terug kwam van een achterstand en een 3-3 uit de brand sleepte.

"Het was een intense wedstrijd. Natuurlijk is er die vervelende start met die penalty, ik denk ook wat ongelukkig. Seys gaat in duel en krijgt de bal op zijn arm. In de zestien van Atlético is er daarna een gelijkaardige fase, de bal kon dan ook op de stip gaan", zei Vanaken achteraf.

Club zette scheve situatie recht in tweede helft

"Net voor de rust wordt het dan 0-2 en heb je het gevoel dat het lastig kan worden tegen dit Atlético, dat normaal goed kan verdedigen en uit de counter heel gevaarlijk kan zijn." Maar in de tweede helft zette Club de scheve situatie snel recht. 

"We hebben gewoon gezegd dat we de eerste helft moesten vergeten. We moesten ook iets meer druk zetten, want als we ze vast konden zetten, dan kon kwamen ze er moeilijk uit. En dat lukte heel goed na de rust." 

Vanaken en Onyedika wisselden van positie

Vanaken ging ook iets lager spelen in de tweede helft. "Dat was me niet gevraagd. Maar je kent me, als ik de bal niet voel dan ga ik die zoeken. Daardoor roteerden we ook iets meer en zij hadden ook niet dat vewacht dat Onyedika hoger zou doorschuiven. Daardoor kon hij ook Tzolis aanspelen voor de 3-3." 

Lees ook... "Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico
In Madrid ziet Vanaken nog veel mogelijkheden voor Club. "We moeten nu met dezelfde ingesteldheid naar daar gaan. Over twee wedstrijden hebben we zeker niets te verliezen. We moeten vooral hetzelfde brengen als in de tweede helft en dan is er veel mogelijk." 

