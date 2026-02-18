Ardon Jashari (ex-Club Brugge) staat voor enorm groot moment bij AC Milan

In het midden van een moeilijk seizoen krijgt Ardon Jashari woensdagavond de kans om zijn avontuur bij AC Milan echt op gang te trekken. De Zwitserse middenvelder wordt in de basis verwacht en zal tegen Como een sterke prestatie moeten neerzetten om die kans te verzilveren.

Ardon Jashari liep helemaal aan het begin van het seizoen een breuk van het kuitbeen op. Sinds zijn zomerse overstap van Club Brugge naar AC Milan stond hij daardoor slechts vier keer in de basis.

De 23-jarige Zwitser wordt voorlopig nog niet als voldoende constant beschouwd en kon zijn prijskaartje van 36 miljoen euro nog niet echt rechtvaardigen bij de Rossoneri. Woensdagavond krijgt hij echter een uitgelezen kans om daar verandering in te brengen.

Door de schorsing van Adrien Rabiot wordt Jashari namelijk in de verwachte basiself opgenomen voor de thuiswedstrijd van AC Milan tegen Como in de Serie A. Volgens het medium milanvibes.it ligt er een grote kans voor hem klaar.

Keerpunt in zicht voor Jashari bij AC Milan

"De schorsing van Rabiot is een opportuniteit die de ex-speler van Brugge moet grijpen. Op een middenveld waar evenwicht en kwaliteit over het hele veld en gedurende de volledige wedstrijd vereist zijn, kan Jashari uitgroeien tot de man die het intensiteitsniveau en de technische beheersing verhoogt."

"Milan-Como is dus het moment van Jashari. Niet alleen om een basisplaats te veroveren, maar om een wedstrijd te domineren die een keerpunt kan betekenen. In deze cruciale fase van het seizoen telt elk detail en kan elke prestatie de hiërarchie door elkaar schudden."





"Het talent van Jashari staat buiten kijf en de kans ligt er. Nu moet hij het tonen op het veld, op een avond die zijn echte doorbraak met rugnummer 30 bij AC Milan kan betekenen. Zijn kuitbeenbreuk eind augustus en zijn afwezigheid in september en oktober zullen dan misschien slechts een voetnoot blijken", besluit het Milanese medium. Kortom, een bijzonder belangrijke wedstrijd voor hem.