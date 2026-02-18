Standard komt met heel mooi nieuws voor de fans: contract tot 2029

Charli Spoden maakte onlangs zijn debuut bij het eerste elftal van Standard. De club gelooft in hem en bewijst dat met een nieuw contract.

Ondanks de omstandigheden – Standard stond 3-0 achter – aarzelde Vincent Euvrard niet om Charli Spoden het laatste halfuur te laten invallen op het veld van Club Brugge. Een bijzonder moment voor de speler, die zo zijn profdebuut maakte.

Een logisch vervolg na vier selecties op de bank en zijn opmars bij SL16. De 17-jarige middenvelder begon het seizoen bij de U18, maar werd al snel doorgeschoven naar de kern in Eerste Nationale

Toekomst ligt bij de jeugd

Zijn ontwikkeling wordt nu beloond met een nieuw contract. Standard maakte zopas bekend dat Spoden zijn overeenkomst verlengt tot juni 2029, met een extra seizoen in optie.

De geboren Malmédien speelt sinds juli 2024 voor de club. Hij kwam over van KAA Gent, waar hij in 2022 was beland na zijn vertrek bij Eupen.

"Ik ben blij dat ik mijn avontuur bij Standard kan verlengen. Ik weet dat ik nog veel werk voor de boeg heb om mijn doelen te bereiken en dat niets vanzelfsprekend is, maar ik ben trots dat ik me verder kan ontwikkelen bij de club van mijn hart", aldus de speler.



