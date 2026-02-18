Ex-Standard-speler maakt na 4,5 maanden emotionele terugkeer op het veld: "Een hartverwarmend moment"

In de Challenger Pro League ging RWDM Brussels met 1-2 de boot in tegen KSC Lokeren. Voor Ilyes Ziani was het resultaat misschien wel van ondergeschikt belang, want hij keerde terug na een zware blessure.

De middenvelder maakte na 4,5 maanden blessureleed namelijk zijn terugkeer bij de thuisploeg. Ziani viel begin oktober 2025 uit met een blessure aan de knie en stond voor een maandenlange revalidatie.

Tegen KSC Lokeren mocht de ex-speler van Standard en Union SG zo'n tien minuten voor tijd invallen. Hij kwam Loune aflossen bij een 1-2-stand. Voor Ziani was het een emotioneel wederoptreden.

Ziani is blij opnieuw voetballer te zijn

"Het was een hartverwarmend moment toen ik ruim tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd inviel", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. "Door mijn naam massaal te scanderen hebben de supporters blijk gegeven dat ze me niet vergeten zijn."

"Ik ben blij opnieuw voetballer te zijn", voegt hij toe. "Nooit eerder in mijn profbestaan heb ik zo lang langs de kant gestaan. Ik wil ook mijn familie bedanken, die mij in die moeilijke periode door dik en dun heeft gesteund."



"Jammer dat ik mijn wederoptreden niet kon vieren met puntengewin. Ik ga er wel alles aan doen om de ploeg te helpen", kijkt hij vooruit. RWDM is momenteel tiende in de Challenger Pro League met 27 punten.