Ex-Standard-speler maakt na 4,5 maanden emotionele terugkeer op het veld: "Een hartverwarmend moment"

Lorenz Lomme
| Reageer
Ex-Standard-speler maakt na 4,5 maanden emotionele terugkeer op het veld: "Een hartverwarmend moment"
Foto: © photonews
Word fan van RWDM Brussels! 54

In de Challenger Pro League ging RWDM Brussels met 1-2 de boot in tegen KSC Lokeren. Voor Ilyes Ziani was het resultaat misschien wel van ondergeschikt belang, want hij keerde terug na een zware blessure.

De middenvelder maakte na 4,5 maanden blessureleed namelijk zijn terugkeer bij de thuisploeg. Ziani viel begin oktober 2025 uit met een blessure aan de knie en stond voor een maandenlange revalidatie.

Tegen KSC Lokeren mocht de ex-speler van Standard en Union SG zo'n tien minuten voor tijd invallen. Hij kwam Loune aflossen bij een 1-2-stand. Voor Ziani was het een emotioneel wederoptreden.

Ziani is blij opnieuw voetballer te zijn

"Het was een hartverwarmend moment toen ik ruim tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd inviel", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. "Door mijn naam massaal te scanderen hebben de supporters blijk gegeven dat ze me niet vergeten zijn."

"Ik ben blij opnieuw voetballer te zijn", voegt hij toe. "Nooit eerder in mijn profbestaan heb ik zo lang langs de kant gestaan. Ik wil ook mijn familie bedanken, die mij in die moeilijke periode door dik en dun heeft gesteund."


"Jammer dat ik mijn wederoptreden niet kon vieren met puntengewin. Ik ga er wel alles aan doen om de ploeg te helpen", kijkt hij vooruit. RWDM is momenteel tiende in de Challenger Pro League met 27 punten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RWDM Brussels
Ilyes Ziani

Meer nieuws

Midden in de promotiestrijd kondigt KV Kortrijk uitstekend extrasportief nieuws aan

Midden in de promotiestrijd kondigt KV Kortrijk uitstekend extrasportief nieuws aan

18:45
Is de JPL beter dan de Ligue 1? Club Brugge-aanvaller Diakhon doet opvallende uitspraak

Is de JPL beter dan de Ligue 1? Club Brugge-aanvaller Diakhon doet opvallende uitspraak

18:20
Ardon Jashari (ex-Club Brugge) staat voor enorm groot moment bij AC Milan

Ardon Jashari (ex-Club Brugge) staat voor enorm groot moment bij AC Milan

18:00
De drie grote verschillen met Thorsten Fink: dit veranderde Nicky Hayen bij Genk

De drie grote verschillen met Thorsten Fink: dit veranderde Nicky Hayen bij Genk

17:40
Marink Reedijk lyrisch over deze speler van SK Beveren: "Al een heel seizoen van goudwaarde"

Marink Reedijk lyrisch over deze speler van SK Beveren: "Al een heel seizoen van goudwaarde"

16:45
Standard komt met heel mooi nieuws voor de fans: contract tot 2029

Standard komt met heel mooi nieuws voor de fans: contract tot 2029

17:20
Simon Mignolet onthult, dit was zijn grootste wedstrijd met Club Brugge: "Dat maak je niet vaak mee"

Simon Mignolet onthult, dit was zijn grootste wedstrijd met Club Brugge: "Dat maak je niet vaak mee"

17:00
1
Dimitri de Condé ziet herboren Racing Genk: dit is nu anders volgens hem

Dimitri de Condé ziet herboren Racing Genk: dit is nu anders volgens hem

16:30
"Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie

"Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie

16:00
7
Courtois onthult, Vinicius breekt de stilte: dit is wat Prestianni tegen Vinicius gezegd zou hebben

Courtois onthult, Vinicius breekt de stilte: dit is wat Prestianni tegen Vinicius gezegd zou hebben

15:30
1
Franky Van der Elst helpt alvast een handje: dit doet Atlético tegen Club Brugge

Franky Van der Elst helpt alvast een handje: dit doet Atlético tegen Club Brugge

15:00
Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht?

Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht?

14:40
2
KAA Gent komt met bijzonder positief nieuws vlak voor cruciale clash tegen Cercle Brugge

KAA Gent komt met bijzonder positief nieuws vlak voor cruciale clash tegen Cercle Brugge

14:20
"Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd

"Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd

14:00
13
Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

13:30
🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

13:00
11
Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

12:40
5
Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

12:45
1
"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

11:50
Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

12:20
8
Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

12:00
2
Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

11:40
1
'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

11:20
7
Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

11:00
'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

10:30
3
Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

10:45
LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

09:45
Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

10:00
Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

09:30
Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

09:00
Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

08:40
39
Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

08:20
Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

06:30
4
Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

08:00
1
Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

07:50
De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

07:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 26
RSCA Futures RSCA Futures 20/02 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 20/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 21/02 KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 21/02 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 21/02 Francs Borains Francs Borains
K Beerschot VA K Beerschot VA 22/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22/02 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 22/02 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Futbolitis Futbolitis over 🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid Geert66 Geert66 over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten' CringeMedia CringeMedia over 🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme .. .. over Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector" TIGERMANIA TIGERMANIA over "Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd Fransdubois67 Fransdubois67 over Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht? Snoek Snoek over "Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie DKMA DKMA over Simon Mignolet onthult, dit was zijn grootste wedstrijd met Club Brugge: "Dat maak je niet vaak mee" filip hendrix filip hendrix over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved