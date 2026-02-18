Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

OH Leuven hield op speeldag 25 de drie punten thuis in de kelderkraker tegen Dender. Daarmee brachten de Leuvenaren de rode lantaarn een nieuwe klap toe. Sory Kaba was nog maar eens belangrijk voor zijn team.

De 30-jarige Guineeër is aan zijn tweede passage bezig bij de Vlaams-Brabanders. In het seizoen 2021/22 speelde hij al eens in ons land op huurbasis van het Deense Midtjylland.

Kaba staat nu onder contract bij Leuven tot het einde van het seizoen, na een transfer van het Spaanse UD Las Palmas. En van die overgang zullen beide partijen nog geen spijt gehad hebben.

OH Leuven is groeiende

Kaba was dit seizoen al goed voor vijf goals in de Jupiler Pro League en drie goals in de Croky Cup. Tegen Dender was hij beslissend met een late penalty, goed voor de belangrijke 3-2. Hij voelde daarbij geen stress.

"Ik had vertrouwen en was ontspannen", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik dacht terug aan mijn eerste OHL-periode, toen ik ook een penalty in de laatste minuut scoorde tegen Genk." De aanvaller ziet bovendien een positieve evolutie bij zijn team, wat belooft voor het slot van de reguliere competitie en de degradatiestrijd.



"Je ziet op het veld dat we groeien, en compacter spelen. We komen ook makkelijker tot kansen. We hebben tijd gehad om te wennen aan de coach, en hij aan ons. Zo werkt een relatie nu eenmaal." De Leuvense fans zullen het graag horen.