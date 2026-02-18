Alfred Schreuder wil fors inleveren om naar Anderlecht te komen: 'Dit forse loon strijkt Nederlander vandaag op in Saoedi-Arabië'


RSC Anderlecht wil Alfred Schreuder zo snel als mogelijk aanstellen als nieuwe hoofdcoach. De Nederlander is bereid om fors in te leveren om in Brussel aan de slag te gaan.

RSC Anderlecht en Alfred Schreuder hebben ondertussen een akkoord. De Nederlander kan bij de Belgische recordkampioen zijn krabbel zetten onder een contract van onbepaalde duur.

Al gooit Al Diraiyah FC momenteel nog roet in het eten. De Saoedische tweedeklasser is verwikkeld in een promotiestrijd en wil Schreuder niet zien vertrekken op een cruciaal moment.

Wat verdient Alfred Schreuder in Saoedi-Arabië?

In het Nederlands: Anderlecht zal Schreuder kunnen losweken, maar de ontslagvergoeding zal niét goedkoop zijn. Al moet het gezegd: de 53-jarige Nederlander is héél gemotiveerd om in Brussel aan de slag te gaan.

Schreuder zal fors inleveren op zijn salaris om Anderlecht te coachen. Volgens Saoedische bronnen verdient de Nederlander maar liefst twee miljoen euro per seizoen in het Midden-Oosten.

Hoe ziet het voorstel van RSC Anderlecht eruit?


Het voorstel van Anderlecht kennen we uiteraard niet, maar het spreekt voor zich dat het bedrag beduidend lager zal liggen. Al zal paars-wit wél een inspanning leveren voor een coach van het kaliber van Schreuder.

