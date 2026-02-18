Van Het Kuipje naar Camp Nou? 'Barcelona zet deze verdediger héél hoog op de verlanglijst'

FC Barcelona is op zoek naar defensieve versterking. Deco heeft een verrassende naam helemaal bovenaan zijn verlanglijstje gezet: Luka Vuskovic.

Fichajes weet dat Deco Luka Vuskovic absoluut naar Camp Nou wil halen. De sportief directeur van FC Barcelona ziet in de 18-jarige Kroaat een ideale versterking.

Ook in België doet de naam van de verdediger een belletje rinkelen. KVC Westerlo huurde Vuskovic vorig seizoen van Hajduk Split. Club Brugge, RSC Anderlecht en KRC Genk informeerden dan ook naar de voorwaarden voor een transfer.

Van Het Kuipje naar... Camp Nou?

Het was Tottenham Hotspur die het snelst op de bal speelde. The Spurs haalden Vuskovic voor amper elf miljoen euro naar de Premier League. Alhoewel: momenteel rijpt de verdediger bij Hamburger SV.

Volgt er deze zomer al meteen een transfer naar Barcelona? Deco zal alvast diep in de buidel moeten tasten voor de tweevoudig Kroatisch international.

Wat is het prijskaartje van Luka Vuskovic?



Vuskovic heeft een contract tot medio 2030 in Londen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde ondertussen al op veertig miljoen euro. Wat een seizoen rijpen in De Stille Kempen niet kan betekenen…