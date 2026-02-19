Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald?

De boekhouding van Lommel SK kleurde in 2025 heel erg rood. De club leed een nettoverlies van maar liefst 20 miljoen euro.

Zwaar verlies voor Lommel SK

Dat stevige verlies kwam bij financiële baas Nick Rondelez van Lommel helemaal niet als een verrassing. Alles wordt maandelijks opgevolgd en de club wist waar ze zouden landen.

“We moeten niet veel excuses zoeken. Het is slecht, meer dan slecht zelfs. Ik ben er als eindverantwoordelijke niet trots op”, klinkt het bij Rondelez in Het Nieuwsblad.

Voor hem is het ook duidelijk waar de centen naartoe gingen: “De aankoop van Montano en een deel van het trainingscomplex. We hebben onze activa versterkt, maar los daarvan zijn de verliezen uiteraard te groot.”

Dat er een nieuwe wind waait door het beleid is voor Rondelez belangrijk. Maar ook dat is niet voldoende, net als een kapitaalsverhoging van 18 miljoen euro, om alles op te lossen. De lonen bedragen 180 procent van de inkomsten. Zijn de spelers overbetaald?

Promotie als oplossing?

“We hebben daarin de laatste jaren stappen vooruit gezet, maar ik moet bekennen dat we geen basis hebben van 10.000 fans in 1B en mogelijk ook niet in 1A”, klinkt het. “Hierdoor zijn de operationele inkomsten beperkt en krijg je die scheeftrekking omdat we met die spelersuitgaven zitten.”





Een promotie naar de Jupiler Pro League zou een en ander verbeteren. “Met ons budget hoor je thuis in 1A en we zitten nu in het proces om dat te realiseren. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. We zullen de portefeuille minder breed opentrekken, daar is eensgezindheid over”, besluit Rondelez.