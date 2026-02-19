📷 OFFICIEEL Arthur Vermeeren heeft deze nieuwe coach bij Marseille

Olympique Marseille heeft zijn nieuwe coach beet. De keuze van de Franse club, waar Arthur Vermeeren speelt, viel op de Senegalees Habib Beye.

Habib Beye coach van Marseille

De Senegalees Habib Beye is de als nieuwe coach van Olympique Marseille. De club van Arthur Vermeeren liet woensdagavond officieel weten de knoop doorgehakt te hebben.

Marseille nam vorige week afscheid van Roberto De Zerbi. Hij was sinds de zomer van 2024 coach van de Franse club en stopte zijn opdracht na de 5-0-nederlaag op bezoek bij Paris Saint-Germain.

Op de slotspeeldag van de Champions League ging Marseille nog met 3-0 onderuit op bezoek bij Club Brugge, waardoor het uitgeschakeld was in de League Phase.

Ex-speler van Marseille

Beye is geen grote naam als coach. Hij werkte voor Red Star en Rennes waar hij deze maand ontslagen werd nadat hij er ongeveer iets meer dan een jaar werkte.

De Senegalees is 48 jaar oud en speelde vroeger als rechtsback. Hij kwam in zijn carrière tussen 2003 en 2007 uit voor Olympique Marseille en moet de club nu naar een hoger niveau tellen.

