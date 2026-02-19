De Condé haalt opvallende reden aan waarom Smets bij Genk bleef

KRC Genk heeft enkele jongens in de rangen die grof wild zijn op de transfermarkt. Dat geldt niet alleen voor Kos Karetsas, maar ook voor Matte Smets.

Blijft Karetsas nog een jaartje in Genk?

Kos Karetsas is in goede doen. En dat komt KRC Genk maar al te goed uit met het oog op een lucratieve zomertransfer. Bij de Limburgers beseffen ze maar al te goed dat Karetsas zo goed als zeker aan zijn laatste maanden bij Genk bezig is.

“Het is de droom van elke sportief directeur om zo'n jongen nog een jaar hier te houden, maar de kans is eerder klein. Zo realistisch moet je zijn”, geeft Head of Football Dimitri De Condé meteen toe aan Het Laatste Nieuws.Al hoopt De Condé vooral dat er mogelijk een constructie uit de bus komt waarbij Karetsas nog een jaartje in Genk kan blijven, al acht hij die kans bijzonder klein. “Als Kos vertrekt, willen wij dat hij dat op een mooie manier doet. Dat kan alleen als hij met ons de resultaten verder opkrikt.”

Matte Smets als Rode Duivel naar WK?

Naast Karetsas is ook Matte Smets bijzonder gegeerd. Wolfsburg wou bijzonder ver gaan. “Ik heb met hem na Dender (dag voor Deadline Day, red.) gesproken. Hij wou niet weg en wij wilden hem niet laten gaan.”

Want volgens De Condé speelt er nog iets anders heel erg duidelijk mee voor Smets. “Dat had niks met geld te maken, wel met onze ambities voor dit seizoen. Wat ook meespeelt: mogelijk komt hij weer in aanmerking voor de nationale ploeg, nu er wat jongens geblesseerd zijn”, besluit De Condé.