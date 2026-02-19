Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie
Domenico Tedesco wordt beschouwd als "een tactisch genie" in Turkije. Sinds september is hij coach in het land bij Fenerbahçe en hij is in ieder geval al bezig om zichzelf in de geschiedenisboeken van de club te schrijven.

Sinds zijn vertrek bij de Rode Duivels in januari 2025 zat Domenico Tedesco zonder job. Pas in september vond hij weer werk, bij Fenerbahçe in de Turkse eerste klasse. In 32 wedstrijden leed de ex-bondscoach van onze nationale ploeg slechts drie nederlagen.

Tedesco op handen gedragen in Turkije

Daarvan geen enkele in zijn negentien(!) competitiewedstrijden. Tedesco wordt op handen gedragen in Turkije, waar de media hem zelfs een "tactisch genie" noemen. "Sinds zijn aantreden heeft hij zijn ploeg snel naar zijn hand gezet." 

"Ze spelen met hoge pressing, snelle omschakelingen, een gedisciplineerde defensie en creatieve aanvallen. Wat anderen ook mogen zeggen: de tactische klasse van Tedesco maakt het verschil", schrijft het lokale medium Sabah deze week.

Domenico Tedesco maakt unanieme indruk in Turkije

Fenerbahçe won in januari de Turkse Supercup en staat tweede in de competitie, op drie punten van Galatasaray. Donderdagavond neemt het het in de heenmatch van de Europa League-barrages op tegen Nottingham Forest. Voor die partij kreeg Domenico Tedesco al vragen over een mogelijke contractverlenging; zijn huidige overeenkomst loopt af op 30 juni 2027.


"Ik voel me hier heel goed. Ik hou van deze club, de supporters en de stad. Het contract is niet iets wat ik kan controleren. We krijgen lastige matchen. Elke wedstrijd is belangrijk voor ons. Voorlopig is de prioriteit niet de trainer, maar Fenerbahçe en de overwinning van het team", antwoordde hij.

