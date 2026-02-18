Ze vallen als vliegen... Duivels: Ook deze Rode Duivel is voor onbepaalde duur buiten strijd met hardnekkige blessure

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 2 reacties
Ze vallen als vliegen... Duivels: Ook deze Rode Duivel is voor onbepaalde duur buiten strijd met hardnekkige blessure
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De lappenmand van de Rode Duivels zit overvol. Maar er schijnt nog géén licht aan het einde van de tunnel. Ook Matz Sels is eventjes buiten strijd.

Matz Sels is al eventjes geblesseerd. De doelman miste de wedstrijden van Nottingham Forest bij Leeds United en tegen Wolverhampton Wanderers.

Hoe lang is Matz Sels buiten strijd?

De voormalige doelman van onder meer RSC Anderlecht en KAA Gent kampt met een liesblessure. En het lijkt erop dat het lastiger te verhelpen is dan verwacht.

"We kunnen momenteel niet zeggen hoelang Sels buiten strijd zal zijn", is ook Sean Dyche (coach van The Tricky Trees, nvdr.) niet positief gestemd. "Zijn onbeschikbaarheid zal niet in dagen worden geteld."

Ondertussen liet Nottingham Forest weten dat Sels van de Europese lijst is geschrapt. En dat is allesbehalve een goed teken. Mikel Ortega neemt zijn plaats in.

De Rode Duivels vallen dezer dagen als vliegen. Ook onder anderen Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Arthur Theate en Charles De Ketelaere zijn niet beschikbaar.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Nottingham Forest
België
Matz Sels

Meer nieuws

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

16:45
JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

16:30
Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

16:15
Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

16:00
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

15:30
33
Thibaut Courtois verrast met investering

Thibaut Courtois verrast met investering

14:00
Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

15:00
1
"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

12:20
1
Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

14:40
1
Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

13:00
7
Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

14:20
Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético Reactie

Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

13:20
Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

13:40
6
De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

12:40
Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

12:30
Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

12:00
2
Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

11:40
4
Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

11:20
5
Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

11:10
1
De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

11:00
De Condé haalt opvallende reden aan waarom Smets bij Genk bleef

De Condé haalt opvallende reden aan waarom Smets bij Genk bleef

10:00
Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

10:30
3
Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League Reactie

Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League

09:15
"Het grote verschil": dit is de reden waarom we niet meer rond STVV kunnen

"Het grote verschil": dit is de reden waarom we niet meer rond STVV kunnen

09:30
Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald?

Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald?

09:00
22
Uitzonderlijke uitspraak in dossier van elleboogstoot Lynnt Audoor

Uitzonderlijke uitspraak in dossier van elleboogstoot Lynnt Audoor

08:40
2
Zitting van drie uur: Stijn Stijnen krijgt uitspraak te horen in twee zaken

Zitting van drie uur: Stijn Stijnen krijgt uitspraak te horen in twee zaken

08:20
Nicky Hayen spreekt klare taal over belang van Europese wedstrijd van Genk

Nicky Hayen spreekt klare taal over belang van Europese wedstrijd van Genk

07:20
"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

08:00
19
📷 OFFICIEEL Arthur Vermeeren heeft deze nieuwe coach bij Marseille

📷 OFFICIEEL Arthur Vermeeren heeft deze nieuwe coach bij Marseille

07:40
1
Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..." Reactie

Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..."

06:45
Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel"

Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel"

06:30
39
Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Reactie

Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng

23:35
94
Opgeheven hoofd: OH Leuven verlaat Champions League met logische nederlaag tegen Arsenal

Opgeheven hoofd: OH Leuven verlaat Champions League met logische nederlaag tegen Arsenal

23:55
Werk aan de winkel? Twaalf(!) spelers einde contract bij Beerschot

Werk aan de winkel? Twaalf(!) spelers einde contract bij Beerschot

06:00
3
Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Bodo/Glimt doet het nog maar eens, Newcastle maakt er doelpuntenkermis van

Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Bodo/Glimt doet het nog maar eens, Newcastle maakt er doelpuntenkermis van

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 18:45 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 18:45 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 18:45 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 18:45 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 21:00 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 21:00 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het" Artevelde Artevelde over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn FCBalto FCBalto over Club Brugge - Atlético Madrid: 3-3 laszlo laszlo over Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing? FCBalto FCBalto over Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Fransdubois67 Fransdubois67 over Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman' JaKu JaKu over Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht JaKu JaKu over Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel Nelvafrel Nelvafrel over Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved