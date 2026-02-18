Ze vallen als vliegen... Duivels: Ook deze Rode Duivel is voor onbepaalde duur buiten strijd met hardnekkige blessure

De lappenmand van de Rode Duivels zit overvol. Maar er schijnt nog géén licht aan het einde van de tunnel. Ook Matz Sels is eventjes buiten strijd.

Matz Sels is al eventjes geblesseerd. De doelman miste de wedstrijden van Nottingham Forest bij Leeds United en tegen Wolverhampton Wanderers.

Hoe lang is Matz Sels buiten strijd?

De voormalige doelman van onder meer RSC Anderlecht en KAA Gent kampt met een liesblessure. En het lijkt erop dat het lastiger te verhelpen is dan verwacht.

"We kunnen momenteel niet zeggen hoelang Sels buiten strijd zal zijn", is ook Sean Dyche (coach van The Tricky Trees, nvdr.) niet positief gestemd. "Zijn onbeschikbaarheid zal niet in dagen worden geteld."

Stefan Ortega has been added to our Europa League squad for the play-off fixtures against Fenerbahçe. 🧤 — Nottingham Forest (@NFFC) February 18, 2026

Ondertussen liet Nottingham Forest weten dat Sels van de Europese lijst is geschrapt. En dat is allesbehalve een goed teken. Mikel Ortega neemt zijn plaats in.





De Rode Duivels vallen dezer dagen als vliegen. Ook onder anderen Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Arthur Theate en Charles De Ketelaere zijn niet beschikbaar.