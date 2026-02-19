Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Club Brugge zette een geweldige prestatie neer in de Champions League. In de tussenronde wisten ze Atlético Madrid op een 3-3 gelijkspel te houden. Het team kwam nochtans 0-2 achter, maar daarna liep het toch nog vrij goed af.

De analisten waren dan ook vol lof voor de prestatie van Club Brugge. En ook de spelers en het bestuur van blauw-zwart waren tevreden met wat Club Brugge had laten zien, al waren er hier en daar ook wat kritische bemerkingen.

Voorzitter Bart Verhaeghe van Club Brugge kritisch voor arbitrage

Voorzitter Bart Verhaeghe uitte zijn kritiek aan het adres van de arbitrage, terwijl ook onder meer Hans Vanaken en Brandon Mechele toch wel wat te zeggen hadden over onder meer de strafschopfases aan beide kanten.

Misschien had blauw-zwart ook een strafschop kunnen krijgen, maar de VAR keek naar de beelden en liet de scheidsrechter zelfs niet kijken. Volgens Verhaeghe was de arbitrage dan ook niet op het niveau van de Champions League.

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe

Hein Vanhaezebrouck heeft daar in Het Nieuwsblad iets over te zeggen: "Dat voorzitter Bart Verhaeghe dan na de match nog eens een interview gaat geven, is ongepast. Oké, als het moest zijn om iedereen nog eens te bewieroken."

"Maar dan nog een keer om de scheidsrechter in zijn hemd te zetten ... Champions League-niveau onwaardig. Je gaat dat geen enkele andere voorzitter zien doen van de grote clubs. Club Brugge staat nu op plaats 20 in de Europese ranking. Dat is top. Dan moet je je ook gedragen als een top 20-voorzitter. En niet beginnen met een arbiter af te maken. En vooral: dan nog ten onrechte."