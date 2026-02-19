Thibaut Courtois verrast met investering

Via de investeringsmaatschappij NxtPlay die hij mee opgericht heeft, investeert Thibaut Courtois in de club Le Mans, dat momenteel vijfde staat in de Ligue 2. Verschillende grote namen uit de internationale sport hebben al aandelen in deze kleine Franse club.

Le Mans heeft in zijn geschiedenis nog nooit een grote trofee gewonnen, zelfs niet in de Ligue 2, en wordt niet beschouwd als een van de grootmachten van het Franse voetbal. Toch willen ze er in de toekomst gaan staan.

Thibaut Courtois investeert nu ook in het Franse voetbal

De beste prestatie uit de clubgeschiedenis uit de Sarthe is een negende plaats in de Ligue 1 in 2008, en de promoties naar de hoogste afdeling waren het resultaat van vicekampioenschappen in de Ligue 2, in 2003 en 2005.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ | 𝗢𝘂𝘁𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱, associé à des investisseurs stratégiques européens, augmente sa participation au sein du 𝗠𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗖 pour accompagner la dynamique et le développement du Club.



𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ | 𝗢𝘂𝘁𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱, associé à des investisseurs stratégiques européens, augmente sa participation au sein du 𝗠𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗖 pour accompagner la dynamique et le développement du Club.

Toch telt Le Mans sinds bijna zes maanden onder zijn investeerders het Braziliaanse investeringsbedrijf Outfield, en sinds de zomer ook tennisser Novak Djokovic en de (voormalige) Formule 1-coureurs Felipe Massa en Kevin Magnussen.

Eind deze week heeft nog een andere topsporter in het Manceau-project geïnvesteerd... Thibaut Courtois, via het bedrijf NxtPlay dat hij mede heeft opgericht. En zo zet hij nieuwe stappen, ook voor zijn toekomst na het actieve voetbal.





Courtois is al actief in verschillende domeinen en nu stapt de Belgische doelman daarmee in het kapitaal van de club via dat bedrijf. Het investeringsvehikel Outfield, dat tot nu toe minderheidsaandeelhouder was, wordt dan weer meerderheidsaandeelhouder.