Thibaut Courtois verrast met investering

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Thibaut Courtois verrast met investering

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Via de investeringsmaatschappij NxtPlay die hij mee opgericht heeft, investeert Thibaut Courtois in de club Le Mans, dat momenteel vijfde staat in de Ligue 2. Verschillende grote namen uit de internationale sport hebben al aandelen in deze kleine Franse club.

Le Mans heeft in zijn geschiedenis nog nooit een grote trofee gewonnen, zelfs niet in de Ligue 2, en wordt niet beschouwd als een van de grootmachten van het Franse voetbal. Toch willen ze er in de toekomst gaan staan.

Thibaut Courtois investeert nu ook in het Franse voetbal

De beste prestatie uit de clubgeschiedenis uit de Sarthe is een negende plaats in de Ligue 1 in 2008, en de promoties naar de hoogste afdeling waren het resultaat van vicekampioenschappen in de Ligue 2, in 2003 en 2005.

 

Toch telt Le Mans sinds bijna zes maanden onder zijn investeerders het Braziliaanse investeringsbedrijf Outfield, en sinds de zomer ook tennisser Novak Djokovic en de (voormalige) Formule 1-coureurs Felipe Massa en Kevin Magnussen.

Thibaut Courtois investeert in het kapitaal van Le Mans

Eind deze week heeft nog een andere topsporter in het Manceau-project geïnvesteerd... Thibaut Courtois, via het bedrijf NxtPlay dat hij mede heeft opgericht. En zo zet hij nieuwe stappen, ook voor zijn toekomst na het actieve voetbal.

Courtois is al actief in verschillende domeinen en nu stapt de Belgische doelman daarmee in het kapitaal van de club via dat bedrijf. Het investeringsvehikel Outfield, dat tot nu toe minderheidsaandeelhouder was, wordt dan weer meerderheidsaandeelhouder.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Le Mans
Real Madrid
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

16:45
JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

16:30
Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

16:15
Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

16:00
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

15:30
33
Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

13:00
7
Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

14:40
1
Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

14:20
Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

15:00
1
"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

12:20
1
Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético Reactie

Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

13:20
Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

13:40
6
De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

12:40
Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

12:30
Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

12:00
2
Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

11:40
4
Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

11:20
5
Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

10:30
3
Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

11:10
1
De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

11:00
Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League Reactie

Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League

09:15
De Condé haalt opvallende reden aan waarom Smets bij Genk bleef

De Condé haalt opvallende reden aan waarom Smets bij Genk bleef

10:00
"Het grote verschil": dit is de reden waarom we niet meer rond STVV kunnen

"Het grote verschil": dit is de reden waarom we niet meer rond STVV kunnen

09:30
Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald?

Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald?

09:00
22
Uitzonderlijke uitspraak in dossier van elleboogstoot Lynnt Audoor

Uitzonderlijke uitspraak in dossier van elleboogstoot Lynnt Audoor

08:40
2
"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

08:00
19
Zitting van drie uur: Stijn Stijnen krijgt uitspraak te horen in twee zaken

Zitting van drie uur: Stijn Stijnen krijgt uitspraak te horen in twee zaken

08:20
Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..." Reactie

Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..."

06:45
📷 OFFICIEEL Arthur Vermeeren heeft deze nieuwe coach bij Marseille

📷 OFFICIEEL Arthur Vermeeren heeft deze nieuwe coach bij Marseille

07:40
1
Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Reactie

Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng

23:35
94
Nicky Hayen spreekt klare taal over belang van Europese wedstrijd van Genk

Nicky Hayen spreekt klare taal over belang van Europese wedstrijd van Genk

07:20
Opgeheven hoofd: OH Leuven verlaat Champions League met logische nederlaag tegen Arsenal

Opgeheven hoofd: OH Leuven verlaat Champions League met logische nederlaag tegen Arsenal

23:55
Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel"

Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel"

06:30
39
Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Bodo/Glimt doet het nog maar eens, Newcastle maakt er doelpuntenkermis van

Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Bodo/Glimt doet het nog maar eens, Newcastle maakt er doelpuntenkermis van

23:00
Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

23:00
Werk aan de winkel? Twaalf(!) spelers einde contract bij Beerschot

Werk aan de winkel? Twaalf(!) spelers einde contract bij Beerschot

06:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 5-2 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 2-3 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 1-6 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-1 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 3-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het" Artevelde Artevelde over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn FCBalto FCBalto over Club Brugge - Atlético Madrid: 3-3 laszlo laszlo over Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing? FCBalto FCBalto over Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Fransdubois67 Fransdubois67 over Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman' JaKu JaKu over Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht JaKu JaKu over Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel Nelvafrel Nelvafrel over Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved