'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

Als er één topic is dat de laatste dagen hot is, dan is het wel dat van Alfred Schreuder. Tot op heden is hij nog steeds geen coach van RSC Anderlecht. Stilaan is de vraag of hij dat ooit wel zal gaan worden.

Alfred Schreuder heeft een verleden bij Club Brugge, maar hij leek op weg naar RSC Anderlecht om daar een verbintenis aan te gaan. De coach zelf wilde graag terugkeren uit Saoedi-Arabië en wilde daarvoor zelfs inleveren.

Probleem voor RSC Anderlecht: Al-Diriyah ligt dwars voor Alfred Schreuder

Enig probleem: zijn team lijkt hem niet te willen laten gaan en wil hem nog tot het einde van het seizoen in Saoedi-Arabië houden, en dat ondanks een persoonlijk akkoord tussen Anderlecht en Schreuder ondertussen.

Op donderdagmiddag klonk het hier en daar al dat de transfer van de coach naar paars-wit definitief van de baan was, omdat de coach niet wordt losgelaten door zijn team Al-Diriyah. De onderhandelingen zitten in ieder geval al eventjes muurvast.

RSC Anderlecht geeft niet op en waagt ultieme poging

Aan Anderlecht dus om alles op alles te zetten? Challenge accepted, lijken ze op Neerpede te denken of te zeggen. Volgens La Dernière Heure willen ze een stevig bedrag dokken om de coach alsnog los te weken in Saoedi-Arabië.



Of dat bedrag voldoende zal zijn om ook Al-Diriyah te overtuigen? Dat zal nog moeten blijken. Maar het blijft duidelijk dat Alfred Schreuder het plan A is van Anderlecht - en misschien wel het enige valabele plan dat ze hebben.