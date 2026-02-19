Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

Terwijl de aanvallers van RSC Anderlecht al even niet scoren, vindt Luis Vazquez bij zijn nieuwe club Getafe CF makkelijk het net. De Argentijn scoorde al twee keer en werd verkozen tot speler van de maand.

Vazquez merkt dat zijn komst bij Getafe meteen impact had. Met hem in de basis pakten Los Azulones acht punten uit vier wedstrijden, waardoor de ploeg steeg naar de elfde plaats en zich iets losmaakte van de degradatiestress. Een wintertransfer die meteen resultaat oplevert.

In een interview met AS benadrukt hij zijn nuchtere instelling. Zijn teamgenoten hielpen bij de integratie, en het feit dat er Spaans wordt gesproken, maakt het leven makkelijker. Ook medespelers uit Argentinië en Uruguay zorgden voor een vertrouwd gevoel.

Integratie via maté en de Spaanse taal

Naast het veld is er ook een gemeenschappelijke passie voor maté, de Zuid-Amerikaanse cafeïnerijke drank. “We hebben een WhatsAppgroep om af te spreken wie de maté maakt. Het geeft me een thuisgevoel hier bij Getafe", vertelt Vazquez.

Op het veld merkt hij duidelijke verschillen met België. “De trainingen zijn intensiever en langer, maar ik pas me snel aan. Mijn doelpunt in mijn debuutmatch was een opluchting", zegt hij.

Voor Luis Vazquez is La Liga een droom die uitkomt

Toch blijft hij positief terugkijken op zijn tijd bij Anderlecht. Hij herinnert zich mooie momenten, zoals zijn doelpunten en de bekerfinale, en waardeert de steun van teamgenoten zoals Nilson Angulo. “Ik onthoud liever de mooie momenten", zegt hij.





Vazquez legt uit waarom hij een topclub in België verruilde voor een Spaanse middenmoter: “Ik kreeg de kans om mezelf te tonen en mijn doel is het behoud met Getafe te verzekeren. Bovendien wordt La Liga in Argentinië veel gevolgd, en mijn familie is dol op voetbal. Dit was mijn droom.”