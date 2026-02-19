SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje
Foto: © photonews

Als het allemaal een beetje meezit, dan kan SK Beveren dit weekend al zeker zijn van promotie. En dus kan de trip naar Patro Eisden Maasmechelen een bijzonder interessante worden. Niet iedereen kan mee naar Limburg, maar dat hoeft geen probleem te zijn.

"Zondag kan een historische dag worden voor SK Beveren! Onze Leeuwen trekken naar het Maasland voor het duel tegen Patro Eisden Maasmechelen. Bij winst van onze leeuwen én puntenverlies van Beerschot kan de promotie definitief een feit zijn!"

Beveren laat wedstrijd zien op groot scherm

"Heb je geen ticket kunnen bemachtigen voor het uitvak? Geen probleem! In onze Bomarzo fanzone zenden we de wedstrijd uit op groot scherm. Naast een hapje en een drankje zal ook de fanshop open zijn", aldus SK Beveren op haar webstek.

"Bij promotie verwachten we na afloop de spelersbus en de supportersbussen vanuit Maasmechelen in onze fanzone. Zo kunnen we samen met de spelers een geel-blauw feest bouwen", geloven ze in Beveren alvast op het beste.

Feestje in Beveren bij promotie

Ze willen wel het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is, al wordt de kans op promotie elke week wat groter. De scenario's liggen al eventjes vast en ook met oog op een titelfeest lijkt alles op wieltjes te verlopen.


Het lijkt eerder een vraag wanneer dan of de promotie zal mogen gevierd worden - en ook van de titel mag hetzelfde gezegd worden. Beveren mikt dit seizoen met nog negen wedstrijden te spelen op een ongeslagen seizoen. Voorlopig hebben ze 63 op 69.

Patro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA

