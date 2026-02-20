🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"
Foto: © photonews

Lille kreeg in eigen huis een nieuwe Europese tik te verwerken. Rode Ster Belgrado was te sterk en pakte de drie punten, ondanks een degelijke prestatie van de jonge Rode Duivel Nathan Ngoy in de defensie. Eén bijzondere afwerkingsfase volstond voor de Serviërs om de wedstrijd te beslissen.

De Franse subtopper had gehoopt Europa te gebruiken om wat vertrouwen terug te winnen na een moeilijke periode in de competitie. 

Rode Ster Belgrado bleek echter een harde realiteitscheck. De Serviërs combineerden geslepenheid met strakke organisatie en lieten Lille nauwelijks voetballen.

Rode Ster Belgrado scoorde een wel bijzondere goal

De thuisploeg creëerde amper kansen en leek geen grip te krijgen op het spel. Rode Ster, zonder spectaculair te spelen, stond duidelijk compacter en maakte gebruik van de kleine mogelijkheden die ze kregen. Hun efficiëntie bleek uiteindelijk doorslaggevend.

De enige goal viel nog voor de rust en was opvallend van aard. Franklin Tebo bracht de Serviërs op voorsprong na een bijzondere afwerkingsfase die commentator Filip Joos als een “pietgoal” omschreef "met een lichaamsdeel waarmee je niet buitenspel kan staan". Het was genoeg om de drie punten veilig te stellen.

Nathan Ngoy verdiende echter een pluim voor zijn optreden. Bij afwezigheid van Thomas Meunier stond de 22-jarige jonge Rode Duivel stevig te verdedigen. Hij maakte enkele cruciale tackles en ingrepen die erger voorkwamen, al kon hij de nederlaag niet afwenden.

