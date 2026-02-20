Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

Benfica heeft officieel een klacht ingediend bij de UEFA, melden onder meer A Bola en Diario AS. De aanleiding is een vuistslag van Federico Valverde aan Samuel Dahl tijdens de wedstrijd die eerder overschaduwd werd door de racisme-affaire.

Het incident zelf kreeg aanvankelijk weinig aandacht. Valverde liet zich volledig gaan bij een fel duel aan de zijlijn en sloeg de Zweedse verdediger Dahl, tot verbazing van velen.

De assistent-scheidsrechter vlagde het moment direct, maar arbiter François Letexier nam geen actie. Valverde kreeg geen geel, laat staan rood, terwijl de VAR, Jérôme Brisard, evenmin ingreep.

Benfica heeft daarop alsnog een klacht ingediend wegens “agressief gedrag”. Het Portugese team benadrukt dat het incident niet onopgemerkt mag blijven en vraagt de UEFA om sancties.

De kans dat Fede Valverde een straf krijgt, lijkt heel klein

De kans dat Valverde nog een disciplinaire straf ontvangt, lijkt echter klein. Het moment is al beoordeeld door zowel Letexier als Brisard, wat het dossier bemoeilijkt.

Het indienen van de klacht komt enkele uren na een statement van Real Madrid. De Spaanse grootmacht meldde dat al het bewijs in de racisme-zaak rond Vinícius Júnior en Gianluca Prestianni werd overgemaakt aan de UEFA, die inmiddels een onderzoek is gestart.



