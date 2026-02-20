"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

Hij leek op weg naar de Challenger Pro League, maar uiteindelijk landde Joedrick Pupe deze winter bij STVV. Al kwam hij daar nog niet tot spelen toe.

Lucratieve transfer voor Joedrick Pupe

Er was aardig wat belangstelling voor Joedrick Pupe. De 28-jarige West-Vlaming was in augustus nog aanvoerder van Dender, vooraleer hij toehapte voor een financieel interessante deal met Vancouver.

Maar een half jaar later werd uitgekeken voor een transfer. Er was veel interesse, onder andere van KV Kortrijk in 1B, maar uiteindelijk kwam hij terecht bij STVV, de nummer twee in de Jupiler Pro League.

“Vancouver wilde eerst een definitieve transfer. Maar het werd een uitleenbeurt, met een aankoopoptie”, legt Pupe zelf uit aan Het Belang van Limburg. De Bruggeling gaat vaak met de trein naar training, maar overnacht soms ook in Hasselt in een B&B.

Fysieke achterstand

“Ik ben hier voorlopig maar voor zes maanden, dan is er niet veel keuze om iets te huren. Mocht STVV de optie lichten, dan kijk ik wel uit naar een woning”, gaat hij verder. Voorlopig moet hij het nog zonder speelminuten stellen.



Al is daar volgens Pupe wel een goede reden voor. “Onderschat niet dat de MLS al een vijftal weken stillag, toen ik hier aankwam”, besluit hij. “Dat moest ik in eerste instantie bijbenen. Nu raak ik stilaan fit.” Aan Wouter Vrancken om te oordelen of Pupe klaar is om zijn ex-ploeg te bekampen.