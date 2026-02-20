"Ik haat de voetbalwereld": Lazare Amani doorbreekt het stilzwijgen over Union SG

Lazare Amani heeft afgelopen zomer zijn contract bij Union in onderling overleg beëindigd, zonder enige opstapvergoeding. De speler zat er helemaal door.

Lazare Amani heeft hoogte- en dieptepunten meegemaakt bij Union. Zijn samenwerking met Teddy Teuma onder leiding van Karel Geraerts, zijn overwinning op de Afrika Cup met Ivoorkust: de middenvelder heeft enkele onvergetelijke herinneringen beleefd.

Maar het seizoen waarin Union kampioen werd, is hij volledig uit de ploeg verdwenen. Een tijdlang weer opgenomen in de selectie door Sébastien Pocognoli (tegelijk met Loïc Lapoussin), daarna werd hij definitief uit de selectie gezet, tot zijn uitleenbeurt aan Standard voor de tweede helft van het seizoen en uiteindelijk de ontbinding van zijn contract.

In een helse spiraal

Vandaag speelt Lazare in Kifisias, in de Griekse eerste divisie. Daar heeft hij wat sereniteit teruggevonden: "Wanneer je uit een periode komt zoals deze, waarin je het diepste punt hebt bereikt, leer je weer te waarderen zelfs een invalbeurt van tien minuten", legt hij uit aan La Dernière Heure.

Hij keert van ver terug. "Ik haat de voetbalwereld, ook al hou ik van deze sport. Ik heb veel verloren door deze situatie, zowel professioneel als financieel."

Deze laatste maanden bij Union hebben hem diep geraakt: "Er werd bijna nooit gereageerd op mijn berichten... Dat doet pijn, na alles wat ik aan Union heb gegeven. Ik was zo gebroken door de situatie dat ik het niet meer aan kon, ik raakte het niet meer onder controle."





Na zijn contractontbinding dacht hij eraan om weer voet aan de grond te krijgen bij verschillende Belgische clubs. Maar verandering van omgeving in Griekenland lijkt hem uiteindelijk veel goeds te doen.